انت الان تتابع تفاصيل خبر فضيحة جديدة.. فيسبوك يستحوذ على ملايين كلمات المرور والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 مارس 2019 09:50 صباحاً - تراجع سهم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال تداولات الخميس؛ عقب فضيحة جديدة تفيد بأن موظفي الشركة لديهم إمكانية الوصول إلى الملايين من كلمات مرور مستخدمي الموقع.

وأوضح تقرير صادر عن صحفي الأمن السيبراني، برايان كريبس، أن "فيسبوك" خزنت مئات الملايين من كلمات مرور الحسابات دون تشفير، ويمكن رؤيتها كنص عادي من قبل عشرات الآلاف من موظفي الشركة.

وذكر موقع "KrebsOnSecurity" أن الآلاف من موظفي "فيسبوك" استحوذوا على كلمات المرور الخاصة بحسابات مئات الملايين من مستخدميه، وخزنوها في نص عادي قابل للبحث، في عام 2012.

واستقى التقرير معلوماته من موظف كبير من داخل "فيسبوك" كان على دراية بالتحقيقات الجارية، والذي تحدث مع الموقع شريطة عدم الكشف عن هويته؛ لأنه ليس مخولاً بالتحدث إلى وسائل الإعلام، وفقاً لـ"سبوتنيك" الروسية.

Advertisements

وأشار الموظف إلى أن تحقيق "فيسبوك" ما زال مستمراً بهذا الشأن، وأنها لم تعثر حتى الآن على أي إشارة بشأن إساءة استخدام الموظفين لبيانات المستخدمين.

وذكر المصدر من داخل "فيسبوك" أن تحقيقات الشركة كشفت "عن وجود ما بين 200 مليون و600 مليون مستخدم للموقع ربما تكون لديهم كلمات مرور مخزّنة في نص عادي، ويمكن البحث فيها من قبل أكثر من 20 ألف موظف على "فيسبوك".

واعترف نائب الرئيس لهندسة الأمن والسرية في "فيسبوك"، بيدرو كاناهوياتي، لشبكة "سي إن إن" بأن "الشركة تخفي كلمات السر الخاصة بالمستخدمين عند إنشائهم للحساب حتى لا يتمكن أي موظف من رؤيتها". وأضاف: إن "هذا ما لم يحصل في هذه الحالة".

وتابع كاناهوياتي بالقول: إن "هذه الكلمات السرية لم تكن يوماً ظاهرة لأي أحد خارج الشركة، ولم نحصل على أي دليل حتى اليوم بأنه قد تم الوصول إلى كلمات السر من قبل أي موظف بالشركة".