تكنولوجيا || استخدام الهاتف عند الاستحمام قد يعني الموت! .. يُتلف الدماغ .. مخاطر قاتلة للهواتف الذكية ..فاحذروها!

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

ذكرت أسرة مراهقة من تكساس توفيت في حوض استحمام في نيو مكسيكو مطلع الأسبوع الجاري، أن الفتاة ماتت صعقا بالكهرباء بعد أن لمست هاتفا موصلا بالكهرباء.

أفادت محطة "كي سي بي دي" بأن الفتاة ماديسون كو البالغة من العمر 14 عاما، من لوبوك في تكساس إما أنها قامت بتوصيل هاتفها بالكهرباء أو أنها لمسته وهو موصول بالكهرباء بالفعل بينما كانت في حوض استحمام بمنزل والدها في لوفينجتون بولاية نيومكسيكو. وقالت دونا أوجوين، جدة كو، للمحطة :"كانت هناك علامة حرق على يدها، وهي اليد التي أمسكت الهاتف".

وأضافت: "كان ذلك واضحا جدا أن هذا ما حدث". وتابعت: "هذه مأساة لا ينبغي أن تحدث لأي شخص آخر". وأضافت: "نحن نريد شيئا لعدم تكرار هذا، مثل الوعي بعدم استخدام الهاتف المحمول الخاص بك في الحمام أثناء توصيله بالكهرباء لشحنه".

وأوضح مسؤولون في بيان صحفي نقلته محطة "كي سي بي دي" أن الدليل الأولي يشير إلى أن الفتاة ماتت صعقا بالكهرباء، إلا أنه لم يتم الإعلان رسميا بعد عن سبب الوفاة. واستخدمت عائلة كو أيضا موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتحذير من مخاطر استخدام الأجهزة الموصولة بالكهرباء في المياه.(المصدر)

هل استخدام الهاتف المحمول يُتلف الدماغ؟

منذ أن دخل الهاتف المحمول حياتنا في الألفية الجديدة، ازدادت المخاوف حول آثاره السيئة. لكن ما هي المخاطر الصحية الحقيقية لاستخدام الهواتف المحمولة، وما هي العواقب السلبية للإشعاع المنبعث منها على الذاكرة؟

كثيراً ما نسمع عن تأثير الهواتف الذكية على الصحة، والتحذيرات التي تربط استخدامها مع الإصابة بأمراض السرطان، أو تلف الأعصاب. وعلى الرغم من أنه لم يتم العثور على أدلة قوية تثبت صحة تلك المخاوف، إلا أن هذا لا يعني أن استخدام هذه الأجهزة المحبوبة آمن تماماً.

تركز معظم التحذيرات على الإشعاع المنبعث من الهواتف المحمولة، حيث تطلق الهواتف الجوالة طاقة ترددات راديوية يمكن امتصاصها بواسطة الأنسجة الجسدية. في السابق، ربطت الدراسات استخدام الهواتف المحمولة المستمر مع بعض أورام الدماغ. ولكن وفقاً لمارتن روسلي، رئيس وحدة الصحة البيئية والمعالجة البيئية في المعهد السويسري للصحة العامة والاستوائية، فإن نوع الإشعاع المنبعث من الهاتف المحمول لا يثير القلق.

وفيما يتعلق بهذا الموضوع، قال روسلي لـ DW إن الإشعاع المنبعث من الهاتف الجوال هو إشعاع ترددي منخفض الطاقة للغاية يماثل الإشعاع الموجود في الإشارات التلفزيونية والإذاعية. وأضاف:" لا يمكن أن يحدث ضرر مباشر بهذا الإشعاع.. مستحيل."

أما بالنسبة للصلة بين هذا النوع من الإشعاع والسرطان، قال روسلي إنه: "لا يرى مثل هذه المؤشرات". غالباً ما تكون هذه الدراسات، التي تشير إلى ذلك "رجعية" وتعتمد على المصابين، الذين يتذكرون استخدامهم للهواتف، حيث يميل الأشخاص المصابون بالأورام إلى الإفراط في الإبلاغ عن كل التفاصيل. وقال روسلي: "لم نشهد زيادة في معدلات الإصابة بالسرطان في العقدين الماضيين، الأمر المتوقع في حال وجود خطر كبير باستخدام الهاتف المحمول".

غير أن ذلك لا يعني عدم وجود أي تأثير سلبي لإشعاع الهاتف المحمول على الدماغ. إذ أثبتت الأبحاث السابقة إمكانية تغير الموجات الدماغية لدينا. كما أظهرت دراسة جديدة، شارك روسلي في إعدادها، وجود صلة بين استخدام الهاتف المحمول وآثاره السلبية على الذاكرة لدى الشباب.

إذ جمع الباحثون بيانات أكثر من 700 مراهق من سويسرا تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة، على مدى عام، لفهم علاقة استخدام الهواتف المحمولة بالصحة النفسية والجسدية. وبرهنت نتائج الدراسة على وجود تأثير كبير للإشعاعات على النصف الأيمن من الدماغ، حيث توجد الذاكرة التصويرية، بين المراهقين الذين يضعون الهاتف على أذنهم اليمنى عند إجراء المكالمات.. بينما أوضحت أن استخدام الرسائل النصية، أو تصفح الإنترنت لا ينطوي على أي تأثير ملحوظ.(المصدر)

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مخاطر قاتلة للهواتف الذكية ..فاحذروها!

من شأن الهواتف الذكية أن تؤثر بشكل سلبي على جسم الإنسان، على سبيل المثال من خلال إصابة المستخدم بصعقة كهربائية أو انفجار الجهاز، ناهيك عن المخاطر الطبية الأخرى المعروفة. ويرى الخبراء أن معظم تلك الحوادث قد تحصل بسبب عدم مراعاة إجراءات السلامة.

خطر الماء على الهاتف الذكي

الكثير منا يأخذ هاتفه الذكي معه حتى إلى الحمام لإجراء مكالمة هاتفية أو متابعة الأخبار على الشبكات الاجتماعية، وأحياناً لقراءة بعض المقالات. هذه العادة تلازم الكثيرين، ولكن هل لهذا السلوك مخاطر صحية؟

لقت بطلة روسيا في رياضة البانكراتيون، إيرينا ريبنيكوفا، حتفها في حمام منزلها. وتشير التقارير الأولية، إلى أن سبب الوفاة كان صعقة كهربائية.

فبينما كانت الضحية تجري مكالمة أثناء الاستحمام، سقط هاتفها الذكي المتصل بجهاز شحن، في حوض الماء وهو ما تسبب لها في صعقة كهربائية قوية أودت بحياتها.

وكانت إيرينا تبلغ قيد حياتها 15 عاما، وكان من المرتقب أن تمثل روسيا قريبا في مسابقات دولية في رياضة البانكراتيون (نوع من رياضات الدفاع عن النفس) .

وتعليقا على الحادث قال رئيس قسم وظائف الأعضاء البشرية في جامعة موسكو الطبية، سيتشينوف أليكسي، نقلا عن موقع ria.ru إن: "جسم الإنسان يعمل كموصل كهربائي ومن خلاله يتدفق التيار الكهربائي"، وهذا ما حدث مع إيرينا. ويضيف الخبير أن: "مرور التيار الكهربائي عن طريق الجسم يعطل النشاط الطبيعي للخلايا العضلية في القلب. وهذا بدوره يؤدي إلى فشل انقباضات القلب وبالتالي نقص ضخ الدم وإمداده إلى الأعضاء".

انفجار الهواتف الذكية

إضافة إلى الصعقات الكهربائية، هناك حوادث أخرى متعلقة بانفجار أو اشتعال الهواتف الذكية أو بطارياتها، والمواقع المختصة مليئة بمثل هذه الحوادث. وبحسب الخبراء نقلا عن موقع hi-tech.mail.ru، يعود ذلك أولا: إلى الثقب الذي قد يحدث بسبب سقوط الهاتف، وثانيا: بسبب الحرارة الزائدة التي تؤدي لإتلاف الخلايا الداخلية للبطارية، وحدوث دوائر كهربائية قصيرة.

كما يحذر الخبراء، نقلا عن نفس المصدر، من إجراء مكالمات بالتلفون في الوقت الذي يكون فيه الهاتف الذكي مرتبطا بالتيار الكهربائي أثناء شحنه وذلك لوجود عدة مخاطر، في مقدمتها تمزق عازل كابل شحن البطارية أو وجود خرق فيه، ما قد يجعل الجسم في احتكاك مباشر بالتيار الكهربائي.

وينصح الخبراء بقراءة التحذيرات الموجودة على بطاريات الهواتف الذكية، التي تنبه إلى ضرورة تجنب ثقب أو ثني البطارية، وعدم ترك الهاتف لفترة طويلة مرتبط بالشاحن بعد اكتمال عملية الشحن. كما ينصح بعدم استخدام الشواحن المزيفة وغير الآمنة.(المصدر)