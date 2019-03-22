تكنولوجيا: قبل أيام من الإعلان عنه.. صور مُسربة لهاتف هواوي Huawei P30 Pro تكشف مواصفاته

قبل أقل من أسبوع من الموعد الذي حددته هواوي Huawei للكشف عن هواتفها الذكية الجديدة P30 وP30 Pro، في مؤتمرها بباريس في 26 مارس الجاري، تم تداول صور مُسربة لهواتف هواوي الذكية القادمة تكشف مواصفاتها.

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وتستخدم هواوي معالج كيرين Kirin 980 بتقنية 7 نانومتر في هاتفيها، وكاميرا بـ4 عدسات خلفية، ومستشعر بصمة في الشاشة، وفي حين أن قوة تكبير الكاميرا في هاتف P30 تبلغ 5 درجات (5x)، فإن قوة تكبير الكاميرا في هاتف P30 Pro تبلغ 10 درجات (10x).

وكشفت الصور عن الألوان التي ستصدر بها هواتف هواوي الجديدة، ومنها الأحمر والأسود، كما ظهر بالصور سماعات “سونوس” Sonos الذكية، ما يشير إلى نية هواوي تقديم عرض يتضمن هواتفها الجديدة وسماعات “سونوس” على غرار سامسونج Samsung، التي قدمت سماعات “جالاكسي بودز” Galaxy Buds كهدية مجانية لمن حجزوا هاتف جالاكسي Galaxy S10 مسبقا.