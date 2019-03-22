أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة فيسبوك Facebook، عن إطلاق ميزة جديدة، تتيح استخدام متصفح إنترنت داخل التطبيق، مزود بآليات أمان متطورة، بهدف زيادة مستوى الخصوصية.
الميزة الجديدة التي أطلقتها “واتساب” تتيح للمستخدم تصفح مواقع الإنترنت من داخل التطبيق، دون الحاجة إلي الانتقال إلى تطبيق أو برنامج آخر، بجانب أنها توفر خاصية “التصفح الآمن”، والتي تحمي المستخدمين من عمليات الاحتيال واكتشاف الصفحات غير الآمنة.
وتعمل ميزة “التصفح الآمن” على تنبيه المستخدمين عند إصابة الصفحة بمحتوى ضار، حيث يكشف المتصفح الروابط الوهمية، ويظهر تحذيرات قبل الضغط عليها.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن تطبيق “واتساب” عن نيته إطلاق خدمة التحكم في طريقة دخول المجموعات (الجروبات)، عن طريق تحديث جديد يجري اختباره حاليا، والذي يتضمن آلية الموافقة أو الرفض على إضافتك إلى أي مجموعة (جروب).
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ميزة جديدة من “واتساب” لتصفح آمن للإنترنت لحماية المستخدمين من النصب والاحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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