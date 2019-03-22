كتبت-مها محروس:
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أصدر مزيدًا من التفاصيل حول رده على هجوم كرايست شيرش الإرهابي، قائلًا إنه لم يتعامل مع البث المباشر للمهاجم بأسرع ما يمكن لأنه لم يتم الإبلاغ عنه كفيديو عن الانتحار، وصرحت الشركة إن أي بث مباشر يتم وضع علامة عليه من قبل
المستخدمين، يتحديد أولويته للمراجعة السريعة.
وتابعت الصحيفة أن الشركة أول تقرير عن كرايست شيرش بعد 12 دقيقة من إنتهاء البث، ولأنه تم الإبلاغ عنه لأسباب أخرى غير الانتحار، فقد تم التعامل معه "وفقًا لإجراءات مختلفة"، وكتب جاي...
كانت هذه تفاصيل خبر فيسبوك يعيد النظر في سياسة البث المباشر بعد هجوم نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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