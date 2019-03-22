شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تنفى تعاونها مع شركة أبل بخدمة البث الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد ريد هاستنجز، الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس، أن خدمة البث الخاصة بهم لن تكون متاحة في أي خدمة تحمل علامة أبل.

وأضاف في حدث صحفي في مقر الشركة الرئيسي في كاليفورنيا ، بحسب ما ذكرته مدونة التكنولوجيا Recode، " شركة أبل رائعة ولكننا نريد أن يشاهد الناس عروضنا على خدماتنا".

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة " Metro" البريطانية، ففي الوقت الحالي، لا يعمل نتفليكس من خلال تطبيق Apple iOS TV ولا يمكن للعملاء الاشتراك في الخدمة مباشرة داخل تطبيق iPhone أو iPad.

ويعد هذه التصريح من رئيس نتفليكس منطقي، إذا كانت أبل تخطط بالفعل للكشف عن خدمة منافسة، حيث أرسلت الشركة دعوات محددة في وقت سابق من هذا الشهر مع شعار "وقت العرض".

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وسيقام هذا الحدث في 25 مارس في مسرح ستيف جوبز في مقرأبل بارك، ويتوقع أن تكشف أبل عن ما يصل إلى 11 برنامجاً تلفزيونياً حصرياً بخدمتها.

وكانت الخدمة في طور الإعداد في السنوات القليلة الماضية، حيث خصصت أبل مبلغ 1 مليار دولار كتمويل في عام 2017 لتأمين وإنتاج المحتوى الأصلي الخاص بها.

وفي الوقت نفسه، تنفق نتفليكس حوالي 10 مليارات دولار سنويًا على المحتوى ولديها عدة سنوات فى هذا العمل.