كيف تتحكم في خاصية Always on Display في Galaxy S10

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هاتف Galaxy S10 هو أحدث هاتف أصدرته سامسونج في عائلتها الرائدة Galaxy S ويمثل قمة التكنولوجيا التي توصلت لها معامل سامسونج .
أحد أهم مميزات الهاتف هي شاشته المميزة التي تمكنك من توفير الطاقة والحفاظ على إستهلاك البطارية من خلال التحكم في اضاءة الشاشة واضاءة Pixels أو مربعات بعينها لتصبح هي المضيئة فقط لتنقل لك المعلومات التي تحتاجها دون الحاجة إلى إضاءة كافة الشاشة وإستهلاك البطارية بشكل كبير .
هذه الخاصية تدعى Always On Display وهي إبقاء أجزاء من الشاشة تعمل حتى لو كانت الشاشة سوداء ومطفأة ، وبالطبع لأنها سامسونج فقد أضافت الكثير من التعديلات والإضافات الأخرى على هذه الخاصية لتستفيد منها بأكبر قدر ممكن ولتميز نفسها عن باقي الشركات التي تعودت على إستخدام هذه الخاصية أيضاً .
كيف تفعل خاصية Always On Display على Galaxy S10
- توجه إلى صفحة الإعدادات Settings
- توجه إلى إختيار Lock Screen
- قم بتفعيل علامة Always On Display
كيف تقوم بتخصيص خاصية Always On Display على Galaxy S10
توفرلك سامسونج مجموعة متنوعة من الطرق لتخصص الشاشة ولتضفي عليها طابعك الشخصي ، يمكنك دائماً الإختيار إن كنت تريدها أن تظهر طوال الوقت أو إن كنت تريدها أن تظهر في أوقات معينة أو حتى تغلقها في الليل ، كما يمكنك أن تختار أن تجعلها تعمل لمدة 30 ثانية عندما تنقر على الشاشة وهي مغلقة .
إليكم الطريقة التي يمكنك أن تصل بها لكل هذه الإختيارات :
- في قائمة إعدادات الـ Lock Screen أو شاشة القفل إختار Always On Display
- إضغط على Display Mode
- إختار وضع العرض الذي ترغب به .
يمكنك أيضاً أن تختار بين عدة أشكال للساعة إن كنت ترغب في ذلك بالإضافة إلى وضع مجموعة من الألوان الإضافية .
- في قائمة الإعدادات قم بالتوجه إلى Lock Screen
- إختار Clock Style لتغير شكل الساعة
- إضغط على Always On Display
- إختار من الأشكال المختلفة التي تظهر أمامك
- إختار اللون الذي ترغب فيه
- إضغط على Done عندما تنتهي لحفظ الإعدادات
كما يمكنك إضافة معلومات أخرى لتعرض فيمكنك إختيار عرض التنبيهات التي ستأتيك أو الموسيقى التي تعمل في الخلفية الآن أو بيانات الطقس والتنبيهات وغيرها من خلال هذه الإعدادات :
- في قائمة Lock Screen داخل لوحة الإعدادات
- توجه إلى FaceWidgets
- إختار الـ Widget التي ترغب بها في أن تظهر على شاشة Always On Display
كما يمكنك إختيار التنبيهات التي ستظهر لك على الشاشة وكيفية عرضها ومعلومات أخرى كثيرة من داخل قائمة الـ Widgets
المصدر الأصلي : عرفني