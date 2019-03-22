كيف تتحكم في خاصية Always on Display في Galaxy S10

هاتف Galaxy S10 هو أحدث هاتف أصدرته سامسونج في عائلتها الرائدة Galaxy S ويمثل قمة التكنولوجيا التي توصلت لها معامل سامسونج .

أحد أهم مميزات الهاتف هي شاشته المميزة التي تمكنك من توفير الطاقة والحفاظ على إستهلاك البطارية من خلال التحكم في اضاءة الشاشة واضاءة Pixels أو مربعات بعينها لتصبح هي المضيئة فقط لتنقل لك المعلومات التي تحتاجها دون الحاجة إلى إضاءة كافة الشاشة وإستهلاك البطارية بشكل كبير .

هذه الخاصية تدعى Always On Display وهي إبقاء أجزاء من الشاشة تعمل حتى لو كانت الشاشة سوداء ومطفأة ، وبالطبع لأنها سامسونج فقد أضافت الكثير من التعديلات والإضافات الأخرى على هذه الخاصية لتستفيد منها بأكبر قدر ممكن ولتميز نفسها عن باقي الشركات التي تعودت على إستخدام هذه الخاصية أيضاً .

كيف تفعل خاصية Always On Display على Galaxy S10

توجه إلى صفحة الإعدادات Settings

توجه إلى إختيار Lock Screen

قم بتفعيل علامة Always On Display

كيف تقوم بتخصيص خاصية Always On Display على Galaxy S10

توفرلك سامسونج مجموعة متنوعة من الطرق لتخصص الشاشة ولتضفي عليها طابعك الشخصي ، يمكنك دائماً الإختيار إن كنت تريدها أن تظهر طوال الوقت أو إن كنت تريدها أن تظهر في أوقات معينة أو حتى تغلقها في الليل ، كما يمكنك أن تختار أن تجعلها تعمل لمدة 30 ثانية عندما تنقر على الشاشة وهي مغلقة .

إليكم الطريقة التي يمكنك أن تصل بها لكل هذه الإختيارات :

في قائمة إعدادات الـ Lock Screen أو شاشة القفل إختار Always On Display

إضغط على Display Mode

إختار وضع العرض الذي ترغب به .

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يمكنك أيضاً أن تختار بين عدة أشكال للساعة إن كنت ترغب في ذلك بالإضافة إلى وضع مجموعة من الألوان الإضافية .

في قائمة الإعدادات قم بالتوجه إلى Lock Screen

إختار Clock Style لتغير شكل الساعة

إضغط على Always On Display

إختار من الأشكال المختلفة التي تظهر أمامك

إختار اللون الذي ترغب فيه

إضغط على Done عندما تنتهي لحفظ الإعدادات

كما يمكنك إضافة معلومات أخرى لتعرض فيمكنك إختيار عرض التنبيهات التي ستأتيك أو الموسيقى التي تعمل في الخلفية الآن أو بيانات الطقس والتنبيهات وغيرها من خلال هذه الإعدادات :

في قائمة Lock Screen داخل لوحة الإعدادات

توجه إلى FaceWidgets

إختار الـ Widget التي ترغب بها في أن تظهر على شاشة Always On Display

كما يمكنك إختيار التنبيهات التي ستظهر لك على الشاشة وكيفية عرضها ومعلومات أخرى كثيرة من داخل قائمة الـ Widgets