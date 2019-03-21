شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحقق أرباح مالية من خلال الترجمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكثيرون يسعون إلى تحقيق دخل مادي أون لاين على شبكة الإنترنت ليعينهم في هذه الحياة، وتختلف طرق الربح من الإنترنت حسب مجالات وتخصصات متنوعة منها الترجمة، والتي تعد سوق مهمة جدا لكسب أرباح مالية في ضل توفر مواقع يمكن الربح بواسطتها من خلال هذا المجال، حيث يستغل العديد خبراتهم في إتقان اللغات كالإنجليزية والفرنسية لترجمة المقالات والنصوص المكتوبة تلبية لطب الزبائن الراغبين في الحصول على مثل هذه الخدمات.

موقع ” Translatorscafe ” منصة تجمع بين الراغبين في ترجمة النصوص والمترجمين، ليكون الموقع وسيط لضمان حقوق كافة الأطراف كما يمكنك أن تجد عدة طلبات للترجمة للغات متعددة منها الفرنسية والإيطالية والألمانية أيضا، فللدخول والعمل بالموقع يكفي منك تسجيل حساب بالطرق التقليدية كإدراج معلوماتك الأساسية والإيميل وكلمة المرور ثم اللغات التي تتقنها ليكون حسابك منافس لباقي العاملين في المنصة وتحظى بفرص عمل أكبر.

موقع Translatorscafe

لبدئ العمل في الموقع وبعد عملية التسجيل، توجه إلى خيار ” Jobs ” ثم تختار ” Translate ” لتظهر لك كافة العروض المتاحة مع كافة تفاصيل العرض كعدد الكلمات المرغوب ترجمتها واللغة مع السعر، وبعد اختيارك لإحدى الطلبات المعروضة يمكنك مراسلة صاحب العرض المطروح والتفاوض معه.