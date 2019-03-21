3 محاكيات لويندوز 95

نظام ويندوز 95 هو البداية الحقيقية لواجهة المستخدم الرسومية وهو جد كل أنظمة التشغيل التي نراها ، كما أنه كان السبب وراء إنتشار مايكروسوفت وتحقيقها لهذا النجاح الكبير .

ولكن ويندوز 95 قد صدر من اكثر من 20 عاماً مضت وأصبحت عملية تثبيته على الأجهزة الحديثة صعبة أو مستحيلة كون القطع الحديثة لا تدعمه وقد لا تعمل عليه بالكفاءة المطلوبة ، لذا لجأنا للمحاكيات سواءاً كانت أونلاين أو تقوم بتحميلها على جهازك لتتمكن من فتح وتشغيل بيئة عمل كاملة داخل النظام .

قد يسأل البعض لماذا نحتاج لمحاكي لويندوز 95 ؟ أو لماذا نحتاج أصلاً للدخول على ويندوز 95 بينما يقدم ويندوز 10 كل ما قد تحتاجه من إمكانيات ؟ حسناً هناك مجموعة لا بأس بها من الناس يمثل لها ويندوز 95 الطفولة وفترة المراهقة لذا فإنهم يرغبون في إستعادة هذه الذكريات ، كما ستجد عليه برامج إختفت وأصبحت غير موجودة ويمكن أن ترغب في تجربتها وإستخدامها ، أو ببساطة إستخدام ألعاب الدوس الموجودة عليه ، بالطبع هناك طلاب التقنية والمطورين الذين قد يحتاجون إلى فرصة لتجربة وإختبار ويندوز 95 .

سنقدم لكم اليوم 3 محاكيات ممتازة لويندوز 95 تقدم لكم الأداء الذين ترغبون فيه والسلاسة المطلوبة .

إليكم المحاكيات :

محاكي ويندوز 95 الأونلاين :

هذا المحاكي عبارة عن موقع أونلاين يمكنك من تشغيل محاكاة حية لبرامج ويندوز 95 ونظام محاكاة حي له ، يمكنك الوصول إلى هذا المحاكي من خلال الموقع الرسمي له من هنا .

فورما تقوم بفتح الموقع ستجد الشاشة التالية تظهر أمامك :

ومن ثم سيأخذ الموقع 5 دقائق تقريباً حتى يقوم بتثبيت النظام وتشغيله داخل متصفح الويب خاصتك .

الآن إضغط بالفأرة الخاصك بك على الموقع لتتمكن من التحكم فيه وإستمتع بتجربتك الكاملة لويندوز 95 ويمكنك أيضاً أن تكبر الشاشة لتظهر لك بهذه الصورة

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إذا أردت العودة إلى الشاشة الرئيسية أو التحكم في الفأرة في ويندوز 10 كل ما عليك فعله هو ضغط زر ESC للخروج منها .

برنامج DOSBox

هذا البرنامج مخصص بشكل أساسي للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة الألعاب على ويندوز 95 وكيف كان شعور المستخدمين عند تجربة الألعاب في هذه البيئة .

هذا المحاكي أيضاً له موقع على الإنترنت ويعمل من خلاله بشكل أساسي لذا لن يقوم بتثبيت أي ملفات أخرى على جهازك أو ملفات قد تحتاج إلى مسحها لاحقاً .

يمكنك الوصول للمحاكي من خلال صفحته الرسمية هنا .

بالطبع لتشغيل البرنامج يمكنك الضغط على زر المسافة على الكيبورد او الضغط على شاشة المحاكي .

محاكي PCem

هذا هو المحاكي الأخير على قائمتنا ، وهو محاكي يتطلب تحميله وتثبيته على الجهاز ويمكنك إستخدامه بعيداً عن الإنترنت لذا لن أنصح بتحميله إلا إن كنت تحتاج بشكل مستمر لإستخدام المحاكي وعملك يتطلبه ، كما أن هذا المحاكي من تطوير IBM الشركة الرائدة والتي كانت مسؤولة عن الكثير من الأجهزة المنتشرة في حقبة ويندوز 95 .

يمكنك تحميل البرنامج بشكل مجاني كامل لجميع الأجهزة كما يمتلك البرنامج الكثير من النسخ المعدلة والتي تضم الكثير من التعديلات والخيارات الإضافية المفيدة للغاية .

يمكنك تحميل النسخة الرسمية من هنا. يمكنك أيضاً تحميل أفضل نسخة معدلة وهي 86Box.