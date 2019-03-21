شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى اللحظة الأخيرة.. وول ستريت جورنال تنضم لخدمة أخبار أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت خدمة أخبار أبل من ضم وول ستريت الأمريكية، بعد أن وافقت الصحيفة على الانضمام إلى الخدمة قبل أيام فقط من حدث أبل الذى سينطلق يوم 25 مارس.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإنه ليس من المعروف ما الذى دفع وول ستريت لهذا القرار، ومع ذلك قد يكون الدافع وراء ذلك تركيز أبل على منح المنشورات بخدمتها إمكانية الوصول إلى ملايين القراء الجدد.

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ولا تزال صحف أخرى مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست لم تأخذ خطوة للانضمام، بسبب نسبة شركة أبل التى تصل إلى 50 %، بجانب الوصول غير المحدود إلى المحتوى.

وأيًا كان الناشرون المتاحون في 25 مارس، سيظل نموذج العمل داخل الخدمة كما هو، فبينما ستقدم الخدمة بعض المقالات بشكل مجانى، فإن الاشتراك الشهرى ضرورة لفتح أبوابها لتدفق الأخبار من مختلف الناشرين المشاركين فى الخدمة.