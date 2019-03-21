كيف ترسل رسالة نصية من هاتف الأندرويد بإستخدام ويندوز 10

في الفترة الأخيرة زاد الدمج ما بين ويندوز 10 ونظام الأندرويد للهواتف المتحركة وأتاح هذا الأمر الكثير من المميزات المختلفة منها أن تقوم بفتح وغلق جهازك من خلال الهاتف ونتمنى أن نرى المزيد من الدعم في الفترة القادمة كون هذين النظامين يمتلكان أكبر مكتبة من المستخدمين .

لتحقيق التكامل والتعاون الكامل بين هاتف الأندرويد خاصتك وويندوز 10 يجب عليك أن تحمل Cortana أو Microsoft launcher لتستفيد من هذه الخصائص وهي تعطيك الكثير من المميزات فيمكنك أن تشاهد إشعاراتك من خلال الكومبيوتر وترسل الرسائل منه وأمور أخرى كثيرة ، ولكن إن كنت ترغب في إرسال الرسائل فقط فيمكنك فعل هذا بطريقة سهلة سنتحدث عنها الآن .

إرسال الرسائل النصية من هاتف الأندرويد بإستخدام ويندوز 10

ما سنقوم به الآن سيجعلك ترسل رسالة نصية بإستخدام رقم الهاتف الخاص بك الموجود في هاتف الأندرويد الخاص بك ، أعلم أن الكثيرين منكم لا يستخدم الرسائل النصية كثيراً ولكن هذه طريقة قد تساعدك وتسهل عليك التواصل والتعامل مع الهاتف من خلال جهاز الكومبيوتر ودون أن تتركه وبالتأكيد هي ستفيد رجال الأعمال .

إفتح برنامج الرسائل على هاتف الأندرويد خاصتك ، وتأكد بأن هذا البرنامج هو البرنامج الأساسي للرسائل .

توجه إلى الصفحة التالية : messages.android.com لتجد الصورة التالية أمامك :

الآن توجه إلى برنامج الرسائل Messages على هاتفك

قم بالضغط على الثلاث نقاط في الأعلى وإختيار Messages For Web كما فالصورة بالأسفل

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ستظهر أمامك الشاشة التالية منها قم بمسح الـ QR Code الذي ظهر لك على ويندوز 10

بعد ذلك ستجد هذه الشاشة تظهر أمامك وبها كل رسائل ، لأني لا أستخدم برنامج الرسائل فلن تجد رسائل واضحة أمامك

فائدة البرنامج :

الأمر سهل أليس كذلك ؟ منها الآن يمكنك إستقبال وإرسال كل ما ترغب فيه من خلال هذه الواجهة ، تماماً مثل واجهة Whatsapp للويب ، بالطبع إن كنت تخطط لإستخدامه لفترة طويلة سيجب عليك أن تفعل إختيار تذكر هذا الجهاز في الواجهة ، من خلال هذه الواجهة يمكنك التعامل مع برنامج الرسائل كأنك تتعامل مع هاتفك ويمكنك أن ترسل من خلاله وتستقبل وتستعرض كل الرسائل التي تصلك ، يكون هذا مفيداً للغاية لمن يستخدم برنامج الرسائل لتسويق مختلف الأمور .

خصائص البرنامج :

إستخدام الـ Dark Mode : حيث يمكنك تطبيقه على واجهة البرنامج في الهاتف والويب أيضاً

إستخدام إختصارات الكيبورد التي ستسهل عليك الكثير في عملية الكتابة الطويلة وإرسال وإستقبال الرسائل ويمكنك أن تراها بالأسفل ف الصورة