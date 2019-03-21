آبل تُحدث حواسيب iMac، وتُزودها بمعالجات وبطاقات رسوميات جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل مؤخرًا بتحديث iMac Pro حيث أعطت للمستخدمين خيارًا لإضافة 256GB من الذاكرة العشوائية إلى الحاسوب. وبالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في الحصول على iMac Pro ويريدون فقط الحصول على iMac، فهم محظوظين الآن لأن شركة آبل لم تنسى هذه الحواسيب وقامت بتحديثها كذلك اليوم.

في الواقع، لقد قررت شركة آبل في الترقية الجديدة التركيز على المعالجات، لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على تغييرات جذرية من حيث التصميم والميزات، فأنت غير محظوظ. ستستمر حواسيب iMac في إستخدام نفس التصميم، ولكن سيكون بإمكانك الحصول عليها مع الجيل التاسع من معالجات Intel Core. نسخة 21.5 إنش من iMac ستكون متوفرة الآن للشراء مع الجيل التاسع من معالجات Intel Core السداسية النوى، في حين ستكون نسخة 27 إنش متوفرة للشراء مع نفس المعالجات، ولكنها ستوفر ما يصل إلى ثمانية أنوية مما يجعلها أسرع بنحو 2.4 مرات.

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ستستخدم حواسيب iMac المحدثة أيضًا بطاقات الرسوميات AMD Radeon Pro Vega من شركة AMD، مما يجعل هذه الترقية مناسبة لأولئك الذين يرغبون في تشغيل الألعاب أو تحرير الفيديوهات، ولكن بخلاف ذلك نخشى أنه لم يتم إجراء تغييرات كبيرة على هذه الحواسيب. كانت هناك شائعات تقول بأن شركة آبل قد تستكشف إمكانية إستخدام تصميم جديد كليًا في iMac، ولكن إذا كانت شركة آبل ستقوم بذلك فعلا، فمن المؤكد أن ذلك لم يحدث الآن.

إذا كنت ترغب في الإطلاع على طرازات iMac الجديدة والمحدثة وتهيئتها وفقا لإحتياجاتك الخاصة، فتوجه إلى الموقع الرسمي لشركة آبل من هنا للحصول على التفاصيل.