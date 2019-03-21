ميزة Checkout On Instagram الجديدة تتيح لك التسوق داخل تطبيق إنستاجرام نفسه

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس هناك أي نقص في عدد الأشخاص الذين يحاولون بيع بضائعهم على شبكة إنستاجرام. على سبيل المثال، هناك العديد من المحترفين في مجال اللياقة البدنية الذين يحاولون بيع برامج الحمية الخاصة بهم لمتابعيهم، كما أن هناك العديد من الشركات المتخصصة في الأزياء التي تحاول عرض مجموعتها الأخيرة للمعجبين. إنها منصة تميل إلى تشجع المستخدمين على التسوق. لهذا السبب بالذات، قامت شبكة إنستاجرام مؤخرًا بتضمين ميزات التسوق في شبكتها الإجتماعية، وأحدث ميزة هي Checkout on Instagram. ستمكن هذه الميزة المستخدمين من تسوق المنتجات على تطبيق إنستاجرام دون الحاجة إلى مغادرته.

بإستخدام Checkout on Instagram، سيتمكن المستخدمون من شراء المنتجات التي يرونها على المنصة دون مغادرة التطبيق. سيظهر زر ” Checkout on Instagram ” على منتج من مركز التسوق الخاص بالعلامة التجارية. يمكن للمستخدمين النقر عليه لرؤية خيارات مختلفة مثل اللون والحجم. يمكنهم بعد ذلك المضي قدمًا لدفع ثمن الشراء داخل التطبيق.

يجب عليهم فقط إدخال إسمهم وعنوان بريدهم الإلكتروني ومعلومات الدفع ومعلومات الشحن في أول مرة يستخدمون فيها هذه الميزة. بمجرد إكتمال الطلب، تقول إنستاجرام أن جميع المعلومات يتم تخزينها بشكل آمن في المرة التالية التي تشتري فيها شيء ما في التطبيق. سيعرض إنستاجرام إشعارات حول الشحن والتسليم داخل التطبيق نفسه.

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لا تزال ميزة Checkout on Instagram في المرحلة التجريبية حاليًا، ويتم إختبارها مع عدد محدود من للشركات، وهي متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. بعض العلامات التجارية التي ستستخدم هذه الميزة تشمل Burberry و Adidas و Balmain و Kylie Cosemetics و Zara و Uniqlo وغيرها من العلامات التجارية الأخرى.