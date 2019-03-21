Xperia 4 قد يحل محل سلسلة Xperia Compact، وسيضم شاشة طويلة بقطر 5.7 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sony بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xperia 1 بدون أن تقوم بالكشف عن الهاتف Xperia 1 Compact. لقد سمعنا شائعات مفادها أن طرازات Compact من هواتف Xperia سيتم تسويقها الآن على أنها هواتف من الفئة المتوسطة، ويبدو أن هذا ما يؤكده التسريب الجديد حول الهاتف Xperia 4.

تجدر الإشارة إلى أن هذا يعتمد إلى حد كبير على الشائعات التي يتم تداولها في منتديات Esato، بما في ذلك الصورة أدناه التي تقارن إثنين من هواتف Xperia Compact القديمة مع الطراز الجديد الذي تردد أنه سيصل في المستقبل القريب.

الفكرة الكامنة وراء Xperia 4 بسيطة، وهي الحفاظ على نفس عرض هواتف Xperia Compact القديمة البالغ 65mm، ولكن مع رفع طول الشاشة. وكما تعلمون جميعا على الأرجح، فمعظم الهواتف الذكية التي كشفت عنها شركة Sony هذا العام تأتي مع شاشات طويلة بأبعاد تبلغ 9:21، والآن يشار إلى أن الهاتف Xperia 4 سيخضع لنفس المعاملة.

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سواء كانت الشاشات الطويلة مناسبة للهواتف الذكية التي تم تصميمها في الأصل لتكون صغيرة الحجم أم لا، فإن ذلك يعد شيئًا واحدًا فقط، فالشائعات تقول بأن الهاتف Xperia 4 سيحصل كذلك على المعالج Snapdragon 710 بدلاً من المعالج Snapdragon 855. وبالتالي، هذا يؤكد أن شركة Sony ذاهبة بالفعل لتصنيف طرازات Xperia Compact ضمن الهواتف الذكية المتوسطة.

على الأقل، سيكون هذا الطراز الجديد أرق، فهو سيمتاز بسمك يبلغ 8.3 ملمتر فقط على عكس الهاتف Xperia XZ2 Compact الذي وصل إلى السوق مع سمك يبلغ 12.1 ملمتر. ومع ذلك، هذا الطراز الجديد لن يعيد منفذ السماعات 3.5mm. وتزعم الشائعات أن الهاتف Xperia 4 سيكون حصريًا لشركة الإتصالات اليابانية NTT DoCoMo في اليابان. وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي أم لا.