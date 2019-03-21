شاومي تطلق هاتفي Mi 9 و Redmi Note 7 في الإمارات

أعلنت شركة شاومي اليوم في دبي عن إطلاق Xiaomi Mi 9، أحدث هواتفها الذكية، والذي يتميز بكاميرا ثلاثية تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، وشحن لاسلكي للبطارية بقوة 20 واط، وأداء فائق بفضل المعالج Snapdragon 855.

كما أعلنت شاومي أيضاً عن إطلاق الهاتف اللوحي Xiaomi Redmi Note 7، أحدث الإصدارات في سلسلة Redmi Note، والذي يحذو حذو الإصدارات السابقة في هذه السلسلة، متميزًا بشاشة وبطارية كبيرة، علاوة على دفعه حدود قدرات التصوير في الأجهزة المحمولة إلى آفاق أرحب بالنسبة لسعره.

يعتبر الهاتف الذكي Mi 9 أول جهاز من شركة شاومي مزود بكاميرا ثلاثية تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي.

وتوظف الكاميرا الأساسية أحدث مستشعرات سوني، وهو IMX586 1/2 العامل بدقة 48 ميجابيكسل.

ويستخدم المستشعر في ظروف الإضاءة الخافتة تقنية دمج المعلومات المكونة من أربع بيكسلات في وحدة بيكسل واحدة كبيرة قياسها 1.6 مايكرومتر، ما يحسن الوضوح بدرجة كبيرة.

وقد استطاعت توليفة الكاميرا الثلاثية المشتملة على كاميرا رئيسة وكاميرا بزاوية عريضة فائقة بدقة 16 ميجابيكسل وكاميرا مقربة للصور البعيدة بدقة 12 ميجابيكسل، منح الهاتف Mi 9 مجموع نقاط بلغ 107 من قبل موقع DxOMark.

وحصل هاتف شاومي على المركز الثاني في التصنيف العالمي بين جميع الهواتف الذكية التي خضعت لاختبارات موقع DxOMark، إلا أن الاختبارات الخاصة بتصوير الفيديو منحته 99 نقطة ليحل في المرتبة الأولى بفئة تصوير الفيديو على الموقع.

ويتمتع الهاتف Mi 9 بتصميم خلفي منحن بالكامل، يسمح بحمله بأريحية في راحة اليد، وقد خضعت خلفية الجهاز لمعالجة لونية فريدة متطورة تعطيها طيفاً قزحياً أنيقاً مجسماً، تجعل الهاتف يبدو مختلفاً عند حمله كل مرة.

وتبهر شاشة سامسونج AMOLED Dot Drop المستخدمين بمزاياها، إذ تأتي بنسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 19.5:9 وبقياس 6.39 إنش، وتشتمل داخلها على مستشعر جديد ومحسن لبصمة الإصبع داخل الشاشة يعمل على فتح قفل الهاتف بسرعة تفوق سرعة الجيل السابق بما يصل إلى 25 في المئة.

وينطوي الهاتف Mi 9 على بطارية كبيرة بسعة 3300 ميلي أمبير، والتي تقدم حلاً سريعاً للشحن السلكي واللاسلكي على السواء، وقد حصل هذا الحل على شهادة من شركة “تي يو في راينلاند” الألمانية الشهيرة، لقدرته على الشحن السريع والآمن.

ويدعم الشحن السلكي بقوته البالغة 27 واط معيار QC4+ من كوالكوم، متيحاً شحناً آمناً للهاتف لنسبة 70 في المئة من سعة البطارية خلال 30 دقيقة فقط، في حين يتم شحنه بالكامل خلال 60 دقيقة.

ويمكن عند استخدام وسادة الشحن اللاسلكي بالإصدار الجديد Mi Wireless Charging Pad شحن الجهاز بالكامل خلال 90 دقيقة، وبسرعة تماثل سرعة الشحن لدى بعض حلول الشحن السلكية.

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ومن المقرر أن يتاح الهاتف الذكي Mi 9 لدى ثلاثة من المتاجر المعتمدة لدى Mi في دولة الإمارات ابتداء من 21 مارس بسعر يبلغ 1849 درهم للإصدار بسعة 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

ويأتي الهاتف بألوان أسود البيانو والأزرق البحري والخزامى.

يمثل الهاتف اللوحي Redmi Note 7 أكبر تحول بالتصميم في سلسلة Redmi، إذ يتميز بأسلوب تصميمي جديد يأتي فيه جانباه الأمامي والخلفي مغطيان بزجاج Gorilla Glass 5 من Corning.

ويبلغ قياس شاشة Dot Drop الرائعة 6.3 إنش، وتأتي بنسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 19.5:9، وبدقة 2380×1080 بيكسل، وتتيح شاشة Redmi Note 7 ذات الكثافة النقطية العالية والألوان الدقيقة واحدة من أفضل التجارب المرئية في فئتها.

ويتميز الجهاز Redmi Note 7 على الجانب الخلفي بمستشعر CMOS الضوئي ISOCELL Bright GM1 من سامسونج، والذي يحتوي على 48 مليون بيكسل مادي.

وقد جمعت شاومي بين كاميرات Redmi Note 7 وأحدث مزايا الذكاء الاصطناعي، التي تضم ميزة التصوير في النمط الليلي التي تم تقديمها مع الهاتف المتميز الآخر Mi MIX 3، علاوة على مزايا AI scene detection للكشف عن المشاهد بالذكاء الاصطناعي، وAI beautify للجماليات و AI portraits، والتي تسمح جميعها للمستخدمين بإنشاء صور مذهلة بسهولة بالغة.

وتم تزويد الجهاز Redmi Note 7 بمعالج Snapdragon 660، لتحقيق سرعة معالجة قصوى تبلغ 2.2 جيجاهيرتز، ما يضمن أعلى أداء دون أي خلل عند ممارسة الألعاب ومعالجة البيانات.

ويواصل Redmi Note 7 حمل تقاليد Redmi المتمثلة في بطارية 4000 ميلي أمبير تمنح الجهاز طاقة ممتدة لفترة طويلة، تدوم لأكثر من يوم لدى جميع المستخدمين تقريباً.

ويتمتع الجهاز بالقابلية للشحن السريع عبر منفذ USB من النوع C، بفضل دعم تقنية Quick Charge 4، كما يشتمل على باعث للأشعة تحت الحمراء قادر على التحكم في العديد من الأجهزة المنزلية، مثل أجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء، بالإضافة إلى نظام صوت PA ذكي يعطي المستخدم صوتاً أعلى مستوى وأرفع جودة.

وبني الهاتف اللوحي Redmi Note 7 ليظل محل ثقة دائمة، ويصمد مع مرور الزمن، ويتميز الجهاز بزجاج Gorilla Glass 5 من الأمام والخلف، ما يجعله أقل عرضة للأضرار عند السقوط، كما أن زوايا الجهاز مدعمة لتحسين متانة الهاتف، وتأتي كل الأزرار والمنافذ مسدودة عن تسرب الماء لتقليل الخطر الناجم عن انسكاب الماء على الجهاز.

ويأتي جهاز Redmi Note 7 بألوان الأسود الفضائي وأزرق نبتون والأحمر السديمي، ويباع بسعر يبلغ 729 درهماً للإصدار بسعة 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 64 جيجابايت من سعة التخزين، و 829 درهم للإصدار بسعة 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

ومن المقرر، ابتداء من 21 مارس، أن يتاح الإصدار بسعة 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 64 جيجابايت من سعة التخزين للحجز المسبق عبر “جولي شيك” يسعر 655 درهم، على أن يكون كلا الإصدارين متاحان عبر جميع قنوات البيع في شهر إبريل.