تكنولوجيا: جوجل تستعد لإلغاء تطبيق Inbox

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل الأمريكية لإلغاء تطبيق Inbox ونقل جميع المستخدمين مرة أخري إلى خدمة Gmail، فقد تم بالفعل نقل جميع الميزات الفريدة من Inbox وكانت جوجل تنوه المستخدمين منذ فترة طويلة.

فابتداء من 2 أبريل، سيتم إيقاف تطبيق Inbox تمامًا في جميع أنحاء العالم. كما انه إذا قمت بالبحث عن التطبيق على متجر جوجل بلاي في الوقت الحالي، لن تتمكن من العثور عليه، حيث سيتطلب الأمر رابط مباشر لتثبيته، ولكن لا فائدة من ذلك نظرًا لأنه لن يدوم وقتِ طويل على أي حال.

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وإذا قمت أيضًا بالبحث عن Inbox عبر تطبيق جوجل أو مساعد جوجل، فسوف تقودك النتائج إلى خدمة Gmail، وهذا يشير قطعًا إلى أن جوجل تستعد لنقل المستخدمين إلى Gmail سواء كانت الخدمة تتمتع بجميع ميزات Inbox أم لا.

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