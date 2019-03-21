إطار الشاشة في الهاتف Oppo Reno سيكون نحيفًا بقدر إطار شاشة الهاتف Oppo Find X

فاطمة أيت طالب - دبي - أكد لنا نائب رئيس شركة Oppo، السيد Shen Yiren قبل فترة أن الشاشة ستغطي 93.1 في المئة من واجهة الهاتف Oppo Reno. والآن، قام نفس الشخص بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بحيث كشف لنا الآن أن الإطار المحيط بشاشة الهاتف Oppo Reno سيكون نحيفًا بقدر الإطار المحيط بشاشة الهاتف Oppo Find X.

يقول نائب رئيس الشركة الصينية أن الإطار العلوي لشاشة الهاتف Oppo Reno سيمتاز بسمك 1.8mm، في حين سيمتاز الإطار الأيمن والأيسر بسمك 1.63mm فقط. أما بخصوص الإطار السفلي للشاشة والذي يحب العديد من الأشخاص تسميته بالذقن، فهو سيمتاز بسمك 3.5mm. وعلى سبيل المقارنة، فهذا الإطار السفلي في الهاتف Oppo Find X يبلغ سمكه 3.4mm، في حين يبلغ سمكه 3.98mm في الهاتف iPhone XS. وقام السيد Shen Yiren بنشر الصورة أدناه، والتي تعرض لنا الهاتف Oppo Reno على اليمين والهاتف Oppo Find X على اليسار.

وقام شخص ما في قسم التعليقات على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo بنشر هذه الصورة والتي تقوم بمقارنة سمك الذقن في الهواتف الذكية الثلاثة المذكورة آنفا :

Advertisements

سيحيط هذا الإطار بشاشة Dynamic AMOLED يبلغ حجمها 6.4 إنش ودقتها +FullHD. وبالنسبة لمن يتساءل عن الكاميرا الأمامية التي ستبلغ دقتها 16 ميغابكسل، فسوف تكون مدمجة في آلية منبثقة لإبقاء الشاشة خالية من الثقوب أو القُطوع.

من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Reno في اليوم 10 من شهر أبريل المقبل، وسيضم المعالج Snapdragon 855، وثلاث كاميرات في الخلف تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 48 ميغابكسل، في حين توفر الكاميرا المقربة فيها تقريب هجين يبلغ 10x. وعلاوة على ذلك، فسوف يأتي هذا الهاتف كذلك مع بطارية بسعة 4065mAh تدعم الشحن السريع. ووفقا للسيد Shen Yiren، فيبدو أن الهاتف Oppo Reno سيفتقر إلى ميزة الشحن اللاسلكي.