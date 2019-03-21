شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اشترى أشياءك مباشرة من خلال تطبيق الصور.. خدمة جديدة بانستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت انستجرام ميزة تتيح للناس شراء المنتجات مباشرة داخل التطبيق، حيث تبحث الشبكة الاجتماعية لمشاركة الصور عن فرص جديدة للإيرادات.

ووفقا لما ذكره موقع "metro" البريطانى، فإن الخيار متاح فقط في الولايات المتحدة مبدئيًا من قائمة مختارة من ماركات الأزياء والمكياج، والتى من المتوقع أنها ستصل إلى المملكة المتحدة قريبا.

وسيتمكن المستخدمون من الضغط على زر "Checkout " على انستجرام، عندما يرون منتجًا يحصل على اهتمامهم، وهو يوجههم إلى صفحة داخل انستجرام حيث يمكنهم اختيار الأحجام والألوان، قبل إدخال معلومات الدفع والتسليم.

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وسيوفر التطبيق إعلامك بتحديثات الشحن، بالإضافة إلى القدرة على تتبع عملية التسليم، ويقول القائمين على ذلك بانستجرام، إنه سيوفر المعلومات بشكل آمن بعد أن يضع العملاء طلبهم الأول.

وتم تصميم هذه الخطوة لتسهيل عملية التسوق، حيث يتم في الوقت الحالي إعادة توجيه العملاء الذين يرغبون في شراء المنتجات التي يرونها في تطبيق مشاركة الصور إلى موقع الويب الرسمي لمتاجر التجزئة في متصفح ويب منفصل.

كما سيتم إضافة المزيد من تجار التجزئة والعلامات التجارية قريبًا، وليس من الواضح متى سيتم توفير الميزة خارج الولايات المتحدة، على الرغم من أن الدول الأخرى الناطقة باللغة الإنجليزية تميل إلى اتباعها أولاً.