شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أندرويد.. احذر ثغرة عالية الخطورة تسمح للمتسللين بسرقة أموالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف خبراء أمان ثغرة أمنية عالية الخطورة يمكن أن تسمح للمتسللين بالوصول إلى سجل متصفح الضحايا ورسائل الدردشة والتطبيقات المصرفية أيضا.

ووفقا لما ذكره موقع "metro" البريطانى يؤثر هذا الخطأ على نظام أندرويد، والذى تم توصيله بأحدث الإصدارات من البرنامج، لذلك فمن المستحسن تحديث نظام التشغيل على الفور.

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وقال باحثون من شركة بوستيف تكنولوجيز أنه تم العثور على الخطأ فى "جميع إصدارات أندرويد منذ الإصدار 4.4" الذى تم إصداره فى عام 2013، وتم إصلاحه فى Google Chrome 72، لذلك يحتاج المستخدمون إلى التحقق مما إذا كان هذا مثبتًا على أجهزتهم.

وتم العثور على الخطأ فى مكون لأندرويد يسمى WebView، والذى يتيح عرض صفحات الويب داخل التطبيقات، وإذا نقر مالك الهاتف على رابط خطأ أثناء استخدام WebView، فقد يتعرض لخطر الاختراق.

وقال لى آن جالاوى، فى شركة بوستيف تكنولوجيز، "مكون WebView يستخدم فى معظم تطبيقات الهواتف المحمولة التى تعمل بنظام أندرويد، ما يجعل مثل هذه الهجمات خطيرة للغاية".