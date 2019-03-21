شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آثار التكنولوجيا.. آلاف العمال سيفقدون وظائفهم بسبب السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنبأ محللون فى صناعة السيارات باختفاء آلاف الوظائف فى كبرى شركات صناعة السيارات عندما تسود السيارات الكهربائية والسيارات المستقبلية الأخرى.
وأضاف الخبراء، وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أن حجم تخفيض الوظائف سيختلف وذلك حسب حصة السيارات الكهربائية فى السوق المستقبلية، لكن يبدو أنه من المحتم على شركات صناعة السيارات تقليص وظائفها التقليدية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين فى شركة كورية رائدة فى صناعة السيارات أبلغت نقابة العمال مؤخرا بأنه سيجرى خفض سبعة الآف وظيفة تقريبا بحلول عام 2025 فى الوقت الذى توسع فيه حجم تصنيع السيارات صديقة البيئة، بينما تقلص من حصة السيارات التقليدية.
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