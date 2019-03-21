كيفية الاتصال بدعم جوجل للمساعدة في حل أي مشكلة؟

لا يمكن لجوجل أن تتلقى الاتصالات من جميع عملائها حول العالم لمساعدتهم على مواجهة أي صعوبات يصادفونها عند استخدام منتجات جوجل المختلفة، حيث يستخدم مئات الملايين من الأشخاص منتجًا على الأقل من منتجات جوجل بشكل يومي، ولذلك لا يمكنهم تشغيل مركز اتصال نشط لدعم العملاء.

وعلى الرغم من ذلك يمكنك التواصل مع دعم جوجل لحل بعض المشكلات عن طريق الهاتف أو الدردشة أو البريد الإلكتروني؛ بالإضافة إلى استخدام برامج جوجل التعليمية والمنتديات.

فيما يلي كيف يمكنك الاتصال بجوجل وما هي الخيارات المتاحة أمامك؟

1- التواصل عبر الهاتف

يمكنك الاتصال بجوجل هاتفيًا على رقم دعم عملاء وهو “1-855-836-1987″، ولكن عند اتصالك به سينقلك إلى قائمة ستأخذك إلى سلسلة من القوائم الأخرى، وفي معظم الأوقات ما لم تكن لديك مشكلة مع أحد أجهزة جوجل مثل هواتف بكسل، فإن النتيجة النهائية لمكالمتك ستكون صوتًا مسجلًا يخبرك بصفحة الويب التي ستزورها لمحاولة حل مشكلتك.

لا تحاول الاتصال بأرقام دعم العملاء الأخرى التي تجدها عبر الإنترنت حيث أن العديد منها غير حقيقي، مع العلم أن الخدمات المدفوعة من جوجل مثل إعلانات محرك البحث Google Ads لها رقم هاتف مخصص فقط لدعم المُعلنين وهو موجود بقائمة المساعدة في الحساب الإعلاني لأي مُعلن.

2- الحصول على مساعدة من دعم جوجل

بالنسبة لمعظم المشكلات التي تواجهها أثناء استخدام خدمات جوجل، سواء كانت مشكلة في البريد الإلكتروني جيميل Gmail أو متصفح كروم Chrome أو خرائط جوجل، فإن المستخدمين الآخرين قد واجهوا نفس هذه المشاكل على الأرجح مئات أو آلاف المرات أو ربما ملايين المرات.

لذلك يكتب موظفو جوجل إرشادات توضيحية حول التعامل مع المشكلات الشائعة وهناك أيضًا منتديات forums للمستخدمين تعالج مشاكل لا تعد ولا تحصى، وإليك كيفية العثور عليهم:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك، ثم انتقل إلى support.google.com

سيظهر لك شريط بحث أعلى أيقونات تمثل خدمات ومنتجات جوجل في منتصف الشاشة، ويمكنك من خلاله كتابة مشكلتك بشكل عام

إذا كانت لديك مشكلة مع أحد هذه المنتجات المحددة مثل بحث جوجل أو جيميل أو يوتيوب اضغط على الرمز الخاص بها وسيتم تخصيص شريط البحث للمنتج الذي اخترته

إذا لم تجد حلًا لمشكلتك في الاستفسارات الشائعة التي تظهر أسفل شريط البحث، سيتوجب عليك كتابة توصيف لمشكلتك داخل شريط البحث لتجد حلًا لها

إذا لم تتمكن من العثور على المساعدة التي تحتاجها من المحتوى المنشور من جوجل، ففكر في سؤال المستخدمين الآخرين لنفس المنتج أو الخدمة التي تصادفك مشكلة فيها.

3- استخدم منتديات مساعدة جوجل

يمكنك الوصول إلى المنتديات من خلال صفحة support.google.com، بعدما تقوم بتحديد رمز الخدمة أو المنتج الذي تواجه به مشكلة واضغط عليه، في صفحات بعض المنتجات ستجد في الأعلى خيار “مركز المساعدة” أو “منتدى Community”.

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ستجد هناك فئات متعددة مع عرض العديد من الأسئلة التي تم الإجابة عليها، تصفّح الإجابات فإن لم تجد حل لمشكلتك فيها، قم بكتابة سؤالك في شريط البحث به وصف مشكلتك.

كما يوجد في الجزء السفلي من صفحة المنتدى خيار اسأل الآن Ask Now لطرح سؤال على المنتدى

اضغط على هذا الخيار وستظهر لك صفحة جديدة تتيح لك طرح سؤالك بالتفصيل في المنتدى.

4- اتصل بجوجل لحل أي مشكلة في جوجل درايف

يمكن لمستخدمي جوجل درايف Google Drive التواصل مباشرة مع مسؤولي الدعم الفني بجوجل، نظرًا لحساسية البيانات التي تكون عليه في العادة، ويمكنك الوصول لذلك باتباع الخطوات التالية:

من صفحة support.google.com، اضغط على أيقونة Google Drive

في الصفحة التالية سيظهر لك في في الجزء العلوي الأيمن أيقونة اتصل بنا Contact us اضغط عليها

حدد مشكلتك من القائمة المنسدلة، مع الإشارة إلى أن تحديد خيار “الملفات المفقودة أو المحذوفة Missing or deleted files” سيسمح بالاتصال المباشر

في القائمة التالية حدد الطريقة التي تريد أن تتواصل بها مع جوجل إما عبر الهاتف أو الدردشة أو البريد الإلكتروني، ثم أدخل المعلومات المطلوبة (مثل رقم هاتفك) في الصفحة التالية