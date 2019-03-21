أمازون تطلق جهاز كيندل جديد مع ضوء قابل للتعديل

أطلقت شركة أمازون اليوم إصدار جديد لعام 2019 من جهاز القارئ الإلكتروني كيندل Kindle العادي الخاص بها، وبالرغم من أن أحدث جهاز كيندل لا يشكل ترقية كبيرة، لكنه يشمل الآن إضاءة أمامية جديدة قابلة للتعديل.

وتعد الإضاءة الأمامية القابلة للتعديل ليست بالأمر الجديد على أمازون، إذ يحتوي جهاز Kindle Paperwhite على إضاءة أمامية قابلة للضبط.

أما بالنسبة إلى جهاز كيندل الجديد، فإن الإضاءة الأمامية تسهل القراءة أينما كنت على الشاشة العاملة باللمس بقياس 6 إنش وكثافة 167 بيكسل بالإنش الواحد.

وتخلى جهاز كيندل الجديد عن نظام اللمس الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء لصالح شاشة تعمل باللمس السعوي أكثر حداثة، وهي نفس التقنية المستخدمة في الهواتف الذكية وجهاز Kindle Paperwhite، والتي يجب أن تكون أكثر استجابة.

وقال كيفن كيث Kevin Keith، نائب رئيس الشركة للأجهزة: “يخبرنا العملاء باستمرار مدى تقديرهم لوجود إضاءة أمامية على أجهزة كيندل حتى يتمكنوا من القراءة في أي بيئة سواء في الداخل أو في الخارج تحت أشعة الشمس”.

وأضاف “لقد عمل الفريق بجد لإحضار هذه الميزة المفضلة للعملاء على أجهزتنا الأقل تكلفة، ونحن متحمسون لتقديم جهاز كيندل الجديد بالكامل – أول كيندل بأقل من 100 دولار مع إضاءة أمامية مدمجة قابلة للتعديل”.

وقامت أمازون بتزويد النسخة الجديدة من جهاز كيندل بميزات القراءة الأحدث من الشركة، مثل المزامنة عبر الأجهزة للمساعدة في تحديد الكتب كمقروءة عبر الأجهزة.

Advertisements

كما يأتي الجهاز مع اشتراك مجاني بقيمة 30 دولار لمدة ثلاثة أشهر في خدمة Kindle Unlimited، والتي تتيح لك القراء بقدر ما تريد، إذ يمكنك قراءة ما تريد من مجموعة من ملايين العناوين دون أي تكلفة إضافية.

وتدعي أمازون أن جهاز كيندل الجديد يأتي مع تصميم محدث، حيث قامت بتعديل التصميم قليلاً لجعل الجهاز أكثر راحة عند مسكه بيد واحدة لجلسات قراءة طويلة، لكن الشكل الخارجي للجهاز لا يزال يشبه إلى حد كبير طراز 2016.

كما أنها أضافت أحدث تكنولوجيا الحبر الإلكتروني لتحسين التباين، إلى جانب توصيات إضافية تستند إلى سجل القراءة، ودعمه للكتب المسموعة من أمازون، وهي ميزة تم تقديمها لأول مرة مع Kindle Oasis في عام 2016.

وتقول أمازون إن القارئ الإلكتروني الذي أعيد تصميمه لا يزال لديه عمر بطارية يمتد إلى ستة أسابيع، وذلك في حال القراءة يوميًا لمدة 30 دقيقة مع إيقاف تشغيل الشبكة اللاسلكية.

ويكلف الجهاز الآن 89.99 دولار أمريكي، أي 10 دولارات أكثر من ذي قبل، ويأتي باللون الأسود أو الأبيض، ويمكن طلبه بشكل مسبق منذ الآن، على أن يصل إلى المستخدمين بحلول تاريخ 10 أبريل/نيسان.