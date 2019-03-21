فيسبوك: تحديث حول حادثة كرايستشيرش نيوزيلندا

عبرت فيسبوك ببالغ الأسى عن تعاطفها مع ضحايا الهجمات الإرهابية المروعة التي وقعت في كرايستشيرش ومع أفراد عائلاتهم ومجتمعهم، مشددة في هذه الظروف على التزامها بالعمل مع القادة في نيوزيلندا والحكومات الأخرى ومع المعنيين في قطاع التكنولوجيا من أجل المساعدة على محاربة خطابات الكراهية ومواجهة أخطار الإرهاب.

وقال كريس سوندربي، نائب الرئيس ونائب المستشار العام في فيسبوك: “نحن نواصل العمل على مدار الساعة من أجل منع هذا المحتوى من الظهور على موقعنا باستخدام التكنولوجيا والأشخاص”.

وأوضح أن فيسبوك تعاونت بشكل مباشر مع الشرطة النيوزيلندية في مواجهة الاعتداء ودعم تحقيقاتها، وأزالت الفيديو الذي نشره المعتدي خلال دقائق من تواصل الشرطة معها، ووفرت موارد ميدانية لسلطات تطبيق القانون، وتتعهد بمواصلة تقديم الدعم لها كيفما استطاعت.

وطلبت الشرطة من فيسبوك الامتناع عن نشر بعض التفاصيل في ضوء التحقيقات الجارية، لكنها أوضحت ما يلي: