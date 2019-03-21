آبل تطلق الجيل الثاني من سماعات AirPods

أطلقت شركة آبل يوم الأربعاء الجيل الثاني من سماعة الأذن اللاسلكية “أير بودز” AirPods، وذلك بعد يومين حافلين بإطلاق منتجات جديدة، وقُبيل حدث 25 آذار/مارس الجاري، حيث من المتوقع أن تطلق خدمة تلفزيونية جديدة.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان إن الإصدار الجديد من سماعات AirPods يمتاز بأنه يضم معالج آبل الجديد H1، وسوف يتمتع بعمر بطارية أفضل ويتضمن علبة شحن لاسلكية جديدة. كما أنه يمتاز بالقدرة على سؤال مساعد آبل الذكي “سيري” Siri دون الحاجة لقول Hey Siri.

وبسبب كفاءتها في الأداء، تسمح شريحة H1 أيضًا لسماعات AirPods بتوفير 50% من وقت التحدث باستخدام سماعات الأذن. كما أن التبديل بين الأجهزة أصبح أسرع مرتين من الجيل السابق من AirPods، وفقًا لشركة آبل.

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وقالت آبل إن الجيل الثاني من سماعات AirPods يتوفر في علبة الشحن السلكية القياسية بسعر 159 دولارًا أو علبة الشحن اللاسلكي الجديدة بسعر 199 دولارًا. هذا ويمكن شراء علبة الشحن اللاسلكية الجديدة، التي تدعم كافة إصدارات سماعات AirPods، بسعر 79 دولارًا.

وكانت شركة آبل قد بدأت سلسلة الإعلانات الجديدة يوم الاثنين الماضي بإطلاق حاسب “آيباد أير” iPad Air جديد بحجم 10.5 بوصة، وتحديث حاسبها اللوحي “آيباد ميني” iPad Mini.

ثم أعلنت شركة آبل في اليوم التالي عن تحديث موديلات حواسب “آيماك” iMac بمعالجات إنتل من الجيل التاسع مع ما يصل إلى 8 نوى للمرة الأولى، بالإضافة إلى خيارات قوية لمعالجات رسومات Vega.