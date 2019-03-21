14 من أهم موظفي فيسبوك الأوائل وأين هم الآن

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، في 14 مارس عن رحيل كريس كوكس Chris Cox، كبير موظفي المنتجات في فيسبوك، والذي انضم إلى الفريق في عام 2005، أي بعد مرور عام على إنشاء فيسبوك.

وانضم كوكس، جنبًا إلى جنب مع مؤسس واتساب، كريس دانيلز Chris Daniels، إلى صفوف المدراء التنفيذيين الآخرين الذين كانوا يعملون سابقًا في فيسبوك.

عمل البعض من هؤلاء، مثل كوكس، مع زوكربيرج لأكثر من عقد، بينما بقي آخرون لبضع سنوات فقط.

وأثر هؤلاء الموظفين في تطور الشركة، وتضم قافلة المغادرين بعض من أعضائها المؤسسين، حيث تحتوي القائمة زملاء لزوكربيرج في هارفارد، مثل داستن موسكوفيتز Dustin Moskovitz وكريس هيوز Chris Hughes.

كما تشمل القائمة أيضًا الموظفين الذين ما زالوا يعملون في الشركة، مثل نائب الرئيس للواقع المعزز والافتراضي، أندرو بوسوورث Andrew Bosworth، والرئيس التنفيذي للعمليات، شيريل ساندبرج Sheryl Sandberg.

مارك زوكربيرج

سنوات العمل في فيسبوك: 2004 إلى الوقت الحاضر.

أسس مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg فيسبوك خلال سنته الثانية في جامعة هارفارد في عام 2004، ومع ذلك، فقد شهد زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، العديد من الإنجازات البارزة، من أول ظهور للشركة في بورصة نيويورك إلى استحواذها على إنستاجرام وواتساب في عامي 2012 و 2014 على التوالي.

وتعرض زوكربيرج وفيسبوك في الآونة الأخيرة لانتقادات بسبب فضائح حول الانتخابات الرئاسية لعام 2016 واكتساب كامبريدج أناليتيكا للبيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك، ومثل زوكربيرج أمام الكونغرس في شهر أبريل من عام 2018.

كريس كوكس

سنوات العمل في فيسبوك: 2005-2019

انضم كريس كوكس Chris Cox إلى فيسبوك في عام 2005، وكان أحد أوائل موظفي الشركة، وبنى رئيس قسم التكنولوجيا العديد من المنتجات الأساسية للشركة، بما في ذلك موجز الأخبار، وعمل كوكس مع زوكربيرج لمدة 13 عامًا، ومثل خروجه من الشركة أهم خروج لأحد موظفي فيسبوك منذ سنوات.

آدم دانجيلو

سنوات العمل في فيسبوك: 2004-2008

انضم آدم دانجيلو Adam D’Angelo إلى فيسبوك في عام 2004، وعمل في الشركة لمدة خمس سنوات كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا، وشغل أيضًا منصب نائب رئيس الهندسة، وترأس في البداية فريق عمل منصة فيسبوك لبناء الأخبار والبنية الأساسية لاستهداف الإعلانات، وترك الشركة في عام 2008 لتأسيس موقع الأسئلة والأجوبة Quora إلى جانب موظف سابق آخر من موظفي فيسبوك.

تشاماث باليهبيتيا

سنوات العمل في فيسبوك: 2007-2011

انضم تشاماث باليهبيتيا Chamath Palihapitiya إلى فيسبوك في عام 2007، وعمل مع الشركة لمدة أربع سنوات، وشغل منصب نائب الرئيس لنمو المستخدمين، وأسس عند مغادرته الشركة في عام 2011 صندوقه الاستثماري المسمى Social Capital، وهو أيضًا المالك المشارك لشركة غولدن ستايت ووريورز Golden State Warriors.

كريس هيوز

سنوات العمل في فيسبوك: 2004-2007

كان كريس هيوز Chris Hughes، أحد زملاء مارك زوكربيرج في الجامعة وأحد مؤسسي فيسبوك الأصليين، وعمل في الشركة خلال مراحلها المبكرة، وأصبح هيوز المتحدث الرسمي باسم فيسبوك، وساعد في حصولها على أول تغطية صحفية لها، وشغل بعد تخرجه من جامعة هارفارد منصبًا رسميًا كرئيس لفريق المنتج في مقر الشركة الجديد في بالو ألتو، وبعد ثلاث سنوات فقط من عمله في الشركة، نقل هيوز مهاراته الاجتماعية لبناء وجود على الإنترنت لحملة الرئيس باراك أوباما الرئاسية لعام 2008، قبل أن يتولى رئاسة The New Republic لمدة أربع سنوات.

داستن موسكوفيتز

سنوات العمل في فيسبوك: 2004-2008

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كان داستن موسكوفيتز Dustin Moskovitz وزوكربيرج العضوين المؤسسين الذين تركوا الجامعة وانتقلوا على الفور إلى بالو ألتو، حيث أسسوا مقر الشركة، وعمل داستن خلال الفترة التي قضاها في الشركة ككبير موظفي التكنولوجيا ونائب رئيس الهندسة، وأسس بعد مغادرته فيسبوك شركة إدارة المهام Asana إلى جانب زميله السابق في فيسبوك جاستن روزنشتاين Justin Rosenstein، ويدير الرئيس التنفيذي لشركة Asana أيضًا مؤسسة Good Ventures الخيرية مع زوجته.

ديف مورين

سنوات العمل في فيسبوك: 2006-2010

يعتبر ديف مورين Dave Morin مدير منصة سابقة في فيسبوك، ويعود الفضل إليه في إطلاق Facebook Connect، مما يتيح للمستخدمين رؤية أنشطة الأصدقاء في مواقع أخرى عبر الويب، وشارك مورين بعد تركه فيسبوك في تأسيس شبكة Path الاجتماعية التي انقرضت الآن، كما شارك في تأسيس صندوق Slow Ventures مع اثنين من موظفي فيسبوك السابقين.

مات كوهلر

سنوات العمل في فيسبوك: 2004-2008

يعتبر مات كوهلر Matt Cohler أحد أبرز خمسة موظفين في فيسبوك بعد أن قام المؤسسون المشاركون مارك وداستن بنقل الشركة إلى وادي السليكون، وترأس مات أثناء وجوده في فيسبوك منظمات تطوير المنتجات واعتبر مستشارًا خاصًا للشركة، وكان لقبه الرسمي في الشركة نائب رئيس إدارة المنتجات، وغادر مات ليصبح شريكًا لشركة Benchmark Capital، وهو حاليًا عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات الرئيسية، مثل أوبر وإنستاجرام.

شيريل ساندبرج

سنوات العمل في فيسبوك: منذ 2008 حتى الآن

انضمت شيريل سانبرج Sheryl Sandberg، التي كانت تعمل سابقًا في جوجل، إلى فيسبوك في عام 2008 كرئيس تنفيذي للعمليات في الشركة، وهو اللقب الذي ما زالت تحتله حتى اليوم، وتم انتخابها لاحقًا في مجلس إدارة الشركة في عام 2012. وأدلت ساندبرج بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في سبتمبر 2018 بعد خروقات بيانات فيسبوك.

جدعون يو

سنوات العمل في فيسبوك: 2007-2009

انضم جدعون يو Gideon Yu إلى فريق زوكربيرج في عام 2007 بعد عمله في يوتيوب وياهو و Sequoia Capital بصفته المدير المالي لشركة فيسبوك، وأشرف يو بنجاح على صفقة مايكروسوفت البالغة قيمتها 240 مليون دولار للاستثمار في الشركة، وبالرغم من ماضيه الناجح في مجال التكنولوجيا، فإن يو لم يعد مسؤولًا تنفيذيًا، وشارك بدلًا من ذلك في امتلاك فريق San Francisco 49ers وعمل سابقًا كرئيس للفريق.

شون باركر

سنوات العمل في فيسبوك: 2004-2005

بعد أن عمل سابقًا على موقع مشاركة الموسيقى Napster، انضم شون باركر Sean Parker إلى فيسبوك كأول رئيس للشركة عندما كان عمرها خمسة أشهر فقط، ونجح باركر كرئيس في جلب أول مستثمر لها، وهو الملياردير المؤسس المشارك لباي بال PayPal، بيتر تيل Peter Thiel، كما أنه مسؤول عن إحضار بائع الإعلانات، كيفن كوليران Kevin Colleran، الذي أصبح مدير مبيعات الشركة، ويعمل باركر اليوم كمستثمر في رأس المال الاستثماري ويدير مؤسسة باركر.

سام ليسين

سنوات العمل في فيسبوك: 2010-2014

يعد سام ليسين Sam Lessin أحد مؤسسي خدمة تبادل الملفات Drop.io، التي حصلت عليها فيسبوك في عام 2010، وانضم إلى فريق إدارة منتجات الشركة عقب هذه الصفقة بصفته نائب الرئيس، وأعلن ليسين أنه سيغادر فيسبوك في عام 2014، وأسس منذ ذلك الحين شركة Fin، وهي شركة للذكاء الاصطناعي.

كيفن كوليران

سنوات العمل في فيسبوك: 2005-2011

كواحد من أول عشرة موظفين في شركة زوكربيرج، ينسب إلى كيفن كوليران Kevin Colleran توقيعه مع أول معلنين رئيسيين على فيسبوك عندما انضم إلى الشركة في عام 2005 كمدير تنفيذي لمبيعات الإعلانات، كما قام بإنشاء الصفحات الأولى ذات العلامات التجارية للشبكة الاجتماعية للشركات، وتم تعيينه مديرًا للمبيعات الوطنية، وشملت مشاريعه منذ مغادرته في عام 2011 تأسيس صندوق Slow Ventures.

أندرو بوسورث

سنوات العمل في فيسبوك: منذ 2006 حتى الآن

يعرف أندرو بوسورث Andrew Bosworth المعروف باسم The Boz ببناء منصة فيسبوك لخلاصة تغذية الأخبار، وكان يجب على مستخدمي فيسبوك قبل تطوير أندرو لخلاصة تغذية الأخبار الانتقال من صفحة صديق إلى صفحة صديق، بدلاً من التنسيق المبسط المستخدم اليوم، ولا يزال أندرو يشغل منصب نائب رئيس الشركة للواقع المعزز والافتراضي.