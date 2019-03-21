فيسبوك مسنجر يضيف ميزة جديدة للدردشة الجماعية

أعلنت شركة فيسبوك يوم الأربعاء عن إطلاق ميزة جديدة لتطبيق التراسل الفوري التابع لها مسنجر Messenger تسمح للمستخدمين بالرد على رسالة محددة ضمن الدردشات الجماعية.

وأوضحت الشركة أنه بالنقر المطول على أي رسالة يظهر خيار جديد للرد Reply، حيث يمكن اختيار طريقة الرد على تلك الرسالة سواء نصيًا أو بشكل صورة متحركة GIF أو فيديو أو رمز تعبيري أو حتى صورة.

ويأتي إطلاق ميزة الرد على الرسائل بعد فترة وجيزة من حصول تطبيق مسنجر على ميزة “إلغاء الإرسال” التي منحت المستخدمين القدرة على إزالة رسالة من دردشة فردية أو جماعية خلال مدة تصل إلى عشر دقائق بعد إرسالها، والتي جاءت بعد أن تعهد مؤسس ومدير فيسبوك، مارك زوكربيرج، للمستثمرين بأن الشركة ملتزمة بجعل المزيد من منتجاتها مؤقتة، على غرار سناب شات، وذلك استجابةً للطلب المتزايد من المستخدمين خاصةً بعد فضائح الخصوصية.

كما يأتي إطلاق الميزة الجديدة بعد عام سعت فيه فيسبوك إلى تنظيم وتبسيط تجربة مسنجر، ففي منشور نشر في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، اعترف رئيس برنامج مسنجر السابق، ديفيد ماركوس، بأن الخدمة أصبحت مليئة بالكثير من المزايا، وإن كانت في بعض الحالات موضع ترحيب، مثل امتدادات الدردشة وإمكانية الدفع بين المستخدمين.

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وقال ماركوس وقتئذ: “خلال العامين الماضيين، قمنا ببناء الكثير من الإمكانات للعثور على الميزات التي لا تزال تميزنا”. وأضاف: “بينما كنا نسابق لإنشاء هذه الميزات الجديدة، أصبح التطبيق مشوشًا للغاية”.

يُشار إلى أن تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي كشف أن فيسبوك تعتزم في نهاية المطاف توحيد البنية التحتية التي تقوم عليها مجموعة خدمات المراسلة الخاصة بها، وهي مسنجر وواتساب وإنستاجرام دايركت، وذلك مع ميزة التشفير الشامل. مع الإشارة إلى أن تطبيق واتساب وحده من يدعم التشفير النهائي افتراضيًا في الوقت الراهن، مع إمكانية تفعليه يدويًا في مسنجر.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق مسنجر من متجر بلاي لهواتف أندرويد، وكذلك يمكن تنزيله من متجر آب ستور لأجهزة آيفون وآيباد. كما يمكن تنزيله وتثبيته يدويًا لهواتف أندرويد من هنا.