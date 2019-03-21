دو تسلط الضوء على أهمية "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" في تعزيز المستقبل المهني للمواهب...

دبي - الخليج 365 :

تماشياً مع التزامها بتقديم الدعم للمواهب الإماراتية وتزويدهم برؤى عديدة حول مستقبلهم المهني، تدعو دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أبناء الإمارات لزيارة منصتها في "معرض الإمارات للوظائف 2019" والتعرف على الفرص والإمكانات الكبيرة التي يوفرها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساراتهم المهنية. وتنسجم مشاركة دو في المعرض في دورته الـ18 مع مكانتها الريادية كواحدة من أكثر الشركات تفضيلاً من جانب الباحثين عن عمل إلى جانب كونها رائدة في استقطاب المواهب الشابة. وتعرض الشركة، الحائزة على جائزة التوطين في نسختها الأولى، في منصتها التفاعلية طوال فترة الفعالية من 19 إلى 21 مارس 2019 في مركز دبي التجاري العالمي، محفظتها المتكاملة من المبادرات والفرص وبرامج التطوير الوظيفي والمهني.

قدوة للمستقبل المهني

وتعليقاً على مشاركة دو في المعرض، قال إيهاب حسن، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في دو: "تمثل النجاحات التي حققناها على مدار السنوات الماضية دليلاً على نوعية المواهب التي نمتلكها والتي ساهمت وتساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف استراتيجيتنا وأهدافنا المستقبلية يوماً بعد يوم. وتمثل مهمة تطوير واستقطاب المواهب الإماراتية أولوية مطلقة بالنسبة لنا انطلاقاً من إيماننا بالإمكانات الهائلة التي يمتلكها أبناء الإمارات، إلى جانب سعينا الحثيث للحفاظ على مكانتا الريادية باعتبارنا قدوة للباحثين عن مستقبل مهني حافل بالإنجازات. ويسعدنا المشاركة مرة جديدة في معرض الإمارات للوظائف، المنصة الرائدة التي تتيح لنا تسليط الضوء على أهمية دخول مواطني دولة الإمارات عالم التكنولوجيا، الأمر الذي يعود بفوائد وإيجابيات على المستويين الفردي والمجتمعي. ونحن فخورون بتطوير مهارات أبناء الإمارات وتعزيز قدراتهم ليكونوا قادة قطاعات الأعمال في المستقبل، وندعوهم لزيارة منصتنا والتعرف على برامجنا ومبادرتنا والفرص التي نوفرها".

تجارب وأنشطة تفاعلية

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وتستقبل دو على منصتها خلال أيام المعرض أبناء الإمارات الموهوبين من جميع التخصصات، حيث تقدم للزوار مجموعة من العروض والأنشطة التفاعلية، مثل تجارب الواقع الافتراضي وتجارب تصوير غامرة تتيح للمشاركين إطلاق العنان لإمكاناتهم الدفينة. وتقدم الشركة أيضاً لأحد زوار منصتها الذين يشاركون بشكل فعّال في أنشطتها التفاعلية جهاز iPhone كهدية في كل يوم من أيام المعرض.

تطوير إمكانات أبناء الإمارات

وتنسجم مشاركة دو في معرض الإمارات للوظائف 2019 وجميع معارض التوظيف الأخرى على امتداد الإمارات مع استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز استدامة الموارد البشرية في دولة الإمارات فضلاً عن تشجيع المواهب الإماراتية على بدء مسارات مهنية في قطاع الاتصال. وستتيح دو للباحثين عن وظائف من أبناء الإمارات فرصة التواصل والتفاعل مع ممثلي الشركة والمتخصصين في شؤون التوظيف لمناقشة مزايا المستقبل المهني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.