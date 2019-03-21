"دبي الذكية" تطلق مختبر علوم البيانات

دبي - الخليج 365 :

نظمت دبي الذكية وشركة "أي بي إم" وللمرة الأولى على مستوى المنطقة وشمال أفريقيا، "قمة المديرين التنفيذيين للبيانات 2019"، والتي أطلقها الطرفان يوم أمس في فندق "دبليو دبي النخلة"، بحضور ومشاركة أكثر من 200 مدير من مديري وخبراء البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا. حيث سعى الحدث إلى تعزيز مكانة دبي كمركز لتطوير البيانات على مستوى المنطقة.

وقدم سعادة يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، عرضًا تقديميًا رئيسيًا بعنوان: "من التطبيق العملي إلى الطموح - كيف تعمل دبي الذكية على تعزيز ثورة علوم البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا" خلال الحدث. كما قدم سيث دوبرين ، نائب رئيس أي بي إم ورئيس قسم التحليلات، عرضًا تقديميًا آخر بعنوان “AI is Not Magic & IBM’s AI Ladder”.

وقال سعادة يونس آل ناصر، "انطلاقاً من سعي إمارة دبي الحثيث لاحتضان التقنيات المتقدمة وتطوير تطبيقاتها لتقديم تجربة سلسة وغير مسبوقة في دبي، فقد قمنا في دبي الذكية بمضاعفة جهودنا لتسخير قوة البيانات لبناء مدينة المستقبل الذكية، وضمان سعادة ورفاهية مواطني الإمارة وسكانها وزوارها".

وأضاف سعادته " نثمن تعاوننا مع "شركة أي بي أم" والذي يسمح لنا بالاستفادة من خبرات وتجارب بعضنا البعض في مجال البيانات الضخمة وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، واستكشاف الإمكانات الهائلة التي تحملها هذه التقنيات. وتمثل "قمة المديرين التنفيذيين للبيانات 2019" فرصة مثالية لمختصي البيانات للالتقاء والنقاش، ووضع خارطة طريق لمستقبل القطاع، ودعم التحول الذكي الكامل للمدينة".

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وأكد تكريم التهامي، المدير العام لـ أي بي إم في الشرق الأوسط وأفريقيا على أهمية القمة قائلاً: "نظرًا لكون البيانات هي القوة الدافعة وراء الابتكار الرقمي والتحول عبر جميع الصناعات والمؤسسات، تساهم مبادرات مثل "قمة المديرين التنفيذيين للبيانات" و "مختبر علوم البيانات" بالشراكة مع دبي الذكية، ببناء مجتمع قوي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وخلال القمة أطلقت دبي الذكية "مختبر علوم البيانات في دبي"، والذي يعمل على توفير المتطلبات المسبقة للاستثمار في علوم البيانات عند التخطيط لاستراتيجية بيانات المدينة، كما يهدف المختبر إلى توفير منصة متكاملة لتحديد التحديات ووضع الأفكار المحتملة بمجال البيانات من قبل الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في القمة، لتتم بعد ذلك عملية تصميم الأفكار ، حيث يطور خبراء البيانات وأصحاب الأعمال الأفكار المختصرة بتفاصيل أكثر ، قبل الانتقال أخيرًا إلى المرحلة النهائية، والتي يتم خلالها استخدام أدوات ومنصات مختبر علوم البيانات لتنفيذ حالات الاستخدام، كما يشتمل المختبر على مرحلة التنسيق وبناء القدرات.

وتعد "قمة المديرين التنفيذيين للبيانات 2019" تجمع سنوي لمديري البيانات في المنطقة، يوفر منصة مشتركة لكبار مسؤولي البيانات والتحليلات وعلماء البيانات والذكاء الاصطناعي وغيرهم من قادة البيانات للتعلم وتبادل الخبرات.