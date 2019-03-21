شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحدث السوفت وير القديم على ويندوز 10؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد من المشكلات التى تواجه أى إصدار جديد لنظام التشغيل مشكلة التوافق مع الإصدارات السابقة، ونظام Windows 10 ليس استثناءً، لذلك نتحدث عن كيفية تحديث السوفت وير الخاص بك على هذا النظام.

ووفقا لما ذكره موقع "techradar"، فإن الانتقال من Windows 8.1 إلى 10 أقل تعقيدًا بكثير من الانتقال من Windows 7 إلى 8، ولكن لا تزال هناك بعض التطبيقات التي يمكن أن تتعطل، وفي بعض الحالات، تتوقف عن العمل على الإطلاق.

يمكنك فقط الاهتمام بهذه الخطوات البسيطة:

- إذا كان البرنامج لا يعمل مع Windows 10، فحاول البحث في "Windows Store" عن أحد التحديثات.

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-إذا لم ينجح ذلك، فاحذفه وأعد تثبيته.

- حاليا معظم البرامج متوافقة مع نظام التشغيل، ففكر في الانتقال إلى إصدار أحدث من البرنامج دائما كحل.

- إذا توقف رغم كل هذه المحاولات، فقد حان الوقت للبحث عن بدائل عنه لأنه من البرامج القليلة التى لا تتناسب مع الويندوز.