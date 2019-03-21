شكرا لقرائتكم خبر عن الشعور بالتعب عند الاستيقاظ: إليكِ الحل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هل تشعرين بالتعب وعدم القدرة على النهوض من السرير في الصباح، رغم التمتع بنوم جيد أثناء الليل؟ إذا كنتِ تعانين هذه المشكلة، ربما يجب عليكِ التركيز على نظام غذائي يعمل على تجديد الطاقة لديكِ.

ماذا يجب أن تأكلي لحل المشكلة؟ الجواب في الآتي:

1_ هل أتناول القهوة بالكربوهيدرات طوال اليوم... فكرة سيئة!

مما لا شك فيه أنّ القهوة تعطي النشاط بفضل الكافيين الموجود فيها، والذي يزيد إفراز الدوبامين والأدرينالين. ولكن على نحو سريع يجب على الشخص زيادة جرعات القهوة ليحصل على التأثير ذاته. وفي أثناء ذلك يتراكم التعب. وللاستفادة من التأثير المقوي والمنشط للمشروبات الساخنة، يفضل اختيار الشاي الأخضر (مضاد للأكسدة)، أو شاي الزنجبيل (منبّه ومحفّز)، أو الأرقطيون (مضاد للتعب)، بحسب نصيحة اختصاصيي التغذية.

2_ الحديد والمغنيسيوم تحت المراقبة

تخسر الأنثى القليل من الحديد في كل شهر بسبب الدورة الشهرية. وهذا العنصر يشارك في آليات مختلفة في الجسم (نقل الأكسجين، ونظام المناعة، وتوليف الدوبامين) التي تضمن لأجسامنا الطاقة. وعدم القدرة على الانطلاق في الصباح، هو مظهر نموذجي لنقص الحديد في الجسم. يمكن الحصول على الحديد من مصادر عدة، منها العدس، وثمار البحر، والشوكولاتة السوداء، وأحشاء الذبيحة، والبيض والحمص.

وفي الوضع المثالي يجب إجراء فحص للدم مرة أو مرتين في السنة.

كما يجب مراقبة المغنيسيوم الذي يتداخل مع الأنزيمات التي تشارك في تحويل السكريات والدهون إلى طاقة، ويشارك في نقل النبضات العصبية وفي توليف النواقل العصبية. ويوجد المغنيسيوم في الروبيان والأرز، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وفي الفاكهة المجففة والخضروات والشوكولاتة السوداء، وفي المياه المعدنية التي تحتوي الكثير من المغنيسيوم.

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3_ تناول الفيتامينات بوفرة لزيادة الدفاعات

هناك بطبيعة الحال الفيتامين "سي" C والذي لا يحتاج إلى تعريف! فهو يدعم نظام المناعة، ويحسّن امتصاص الحديد، ويحفز الغدد الكظرية. وفيتامين "سي" C موجود في الفلفل الأسود والبقدونس والكشمش الأسود، والبابايا والكيوي والبرتقال، والبروكلي وبراعم بروكسل.

وكعوامل مساعدة للنواقل العصبية، فإنَّ فيتامينات "بي" B هي المسؤولة عن صحة ورفاهية الدماغ. والأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات تشمل خميرة البيرة وجنين القمح، الذي يمكن إضافته إلى السلطات والشوربات واللبن الرائب.

4_ الكربوهيدرات الجيدة لتجنب الشعور بالاستنزاف

المواد الكربوهيدراتية هي وقودنا، ولكن رغم ذلك يجب اختيارها بعناية. وللحصول على طاقة تدوم لفترة طويلة، عليكِ بتناول الأطعمة بنسبة مؤشر السكر منخفضة مثل الحبوب الكاملة، وخبز الجاودار والشوفان، والكينوا والحنطة السوداء. وهذه النصيحة تنطبق طوال اليوم: الابتعاد عن الحلويات والمشروبات السكرية والخبز الأبيض، والتي تجعل نسبة السكر في الدم مثل لعبة اليو- يو (في انخفاض وارتفاع)، وتعمل على استنزاف الجسم في نهاية المطاف.



5_ البروتينات من أجل زيادة الدوبامين

عليكِ بتناول البيض أو السلمون المدخن أو غيرها من البروتينات: هذه الأطعمة المالحة حتى وإن لم تكن جزءًا من فطورنا الصباحي، إلا أنّ من المفيد إدخال البروتينات إلى وجبة الفطور، فهي مسألة تتعلق بالكيمياء الحيوية للدماغ.. هذه الأحماض الأمينية تشكل العنصر الأساسي للبروتينات، وتساهم في إنتاج النواقل العصبية، وتشكل الكيمياء التي تؤثر على مزاجنا، كما أنّ الأحماض الأمينية في البروتينات الحيوانية، تعزز إفراز الدوبامين الذي يشكل نقطة القوة في انطلاقتنا لليوم. ولهذه الأطعمة جانب جيّد لتخسيس الوزن: بفضل طول الفترة التي تحتاجها للهضم، فإنّ البروتينات تبقى فترة أطول في الجسم، وبالتالي تفادي إغراء تناول الحلويات حوالى الساعة الحادية عشرة صباحًا، ورائعة للمحافظة على التوازن، ولكن أيضًا تخلق تأثيرًا يعمل على خفض نسبة السكر في الدم، وبالتالي الشعور بالتعب والحاجة إلى تناول الوجبات الخفيفة.