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عدن - ياسمين التهامي -
وصفة طبيعية بسيطة جداً وتوجد في كل بيت للتخلّص من آلام الركبة والمفاصل نهائياً
آلام الركبة هي واحد من أكثر أنواع الآلام شيوعاً وانتشاراً بين الناس. ولكن لحسن الحظ، يعتبر علاج هذه الآلام سهلاً نسبياً.
من هذا المنطلق، سنقدّم لكم في ما يلي وصفة علاج طبيعي يمكن أن يساعدكم على التخلّص من الآلام.
أنتم تحتاجون الى ملعقتين من الملح الإنكليزي، صفار بيضة وضمادة جروح لاصقة.
طريقة التحضير:
قوموا بخفق صفار البيضة جيداً بعدها أضيفوا اليه الملح واخلطوا جيداً.
طبّقوا الخليط على قطعة من القطن وضعوها على منطقة الألم، ثمّ ثبتوها بواسطة ضمادة الجروح اللاصقة لمدة ساعتين وستشعرون بالتحسّن.
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