شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أغرب 5 حيوانات .. طائر عينه أكبر من عقله وحيوان عضته تكسر كرات البولينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن هناك نوع من الطيور الذى يعد من أغرب الكائنات بالطبيعة لكون عقله أصغر من حجم عينه، هذا الطائر هو النعامة التى لا تستطيع أيضا الطيران لأنها أكبر طائر فى العالم، وليس ذلك فقط بل إن هناك معلومات غريبة أخرى نقدمها حول الحيوانات.

ووفقا لما ذكره موقعا " Nationalgeographic"، و" mentalfloss" توجد عدة تفاصيل غريبة من عالم الحيوان والطيور ولعل أبرزها:





نعامة

1- ليس فقط عقل النعام أصغر من عينها، ولكنها أيضا لا تستطيع الطيران، إلا أنها قادرة على الركض بسرعة تصل إلى 43 ميلًا في الساعة، فيمكن أن تتحرك النعام بشكل أسرع من الخيول، ويمكن أن تغطى أرجل النعام القوية الطويلة مسافة 10 إلى 16 قدمًا في خطوة واحدة، كما أن هذه الساقين يمكن أيضا أن تكون أسلحة هائلة، حيث يمكن لركلات النعامة قتل حيوان مفترس.



الدب الأشيب

2- عضة الدب الرمادى أو كما يسمى بـ"الأشيب" قوية بما يكفى لسحق كرة بولينج.

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الفلامنكو

3- طيور الفلامينكو بيضاء بشكل طبيعى، ولكن مع تناول مياه الجمبرى والطحالب يكتسبون هذه الحمرة مع اللون الأبيض.



آكل النمل

4- يوجد حيوان يسمى بآكل النمل لا يملك أى أسنان.



قطة

5- القطط لا يمكنها تذوق السكر لأنها لا يوجد لديها مناطق تذوق خاصة بالأطعمة الحلوة.