شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ازاى تاخد "سكرين شوت" بشكل أفضل على ويندوز 10 فى 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكون الأمر غاية فى السهولة عند اتخاذ سكرين شوت فما هى إلا "ضغطة" زر على أجهزة Mac، ولكن على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، يعد الأمر أكثر تعقيدًا قليلاً.

ووفقا لما ذكره موقع "techradar" التكنولوجى، فإنك لالتقاط شكرين شوت للشاشة بأكملها على نظام التشغيل Windows 10، ما عليك سوى الضغط على مفتاح PrtScn، على الرغم من أنه يتعين عليك لصق هذه الصورة في تطبيق مثل Microsoft Paint، حيث يمكن بعد ذلك حفظها كملف صورة.

أما لالتقاط سكرين شوت لإطار نشط أو قسم أصغر من الشاشة الموجودة، فعليك أن تضغط على Alt + PrtScn معًا عندما تكون الشاشة متغيرة، ولا توجد طريقة سهلة لالتقاط سكرين شوت للمنطقة المختارة فقط إلا باستخدام أداة القطع.

ولكى تصل لأداة قطع، عليك اتباع هذه الخطوات:

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- انتقل إلى مربع Cortana / search بجوار الزر "ابدأ"

- اكتب "snipping" وسيظهر البرنامج.

- في قائمة "الأدوات"، انقر فوق السهم الموجود بجوار "جديد" ، ثم يمكنك تحديد ما تريد اختياره من خلال رسم خط حول أي منطقة من الشاشة لالتقاطه.

- استخدم بعد ذلك قائمة "ملف" لحفظ الصورة.

وعليك أن تعلم إذا قمت بالتحديث إلى Windows 10 October 2018 Update، فستجد أن أداة القطع snipping toolلم تعد موجودة، وبدلاً من ذلك، تم استبدالها بما يسمى بـ Snip & Sketch.