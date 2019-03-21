تكنولوجيا: لو بيفصل بسرعة.. 7 نصائح لزيادة عمر بطارية جهاز اللاب توب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطارية اللابتوب من الأمور المهمة جدا لكل منا خاصة عندما تتواجد فى مكان بعيدا عن الكهرباء، فيكون الاعتماد الكلى على بطاريتك التى تحاول دائما مد عمرها، حتى تتمكن من الحصول على أكبر ساعات ممكنة من العمل باستخدامها، وهنا نقدم لك عدة خطوات مهمة لتفعل ذلك ببساطة، وذلك وفقا لما ذكره موقع " Techradar" التكنولوجى. 1- حافظ على شاشة الجهاز فى أقل درجة إضاءة مسموحة، لأنها تأخذ من عمر البطارية الكثير. 2- قم بتغيير إعداد الطاقة فى اللابتوب الخاص بك بحيث لا يستهلك المزيد من الطاقة. 3- اغلق الواى فاى الموجود باللابتوب حتى لا تستهلك من البطارية بدون سبب. Advertisements 4- لا تترك وصلات الـ"usb" فى اللابتوب وكذلك الوصلات الأخرى لأنها تسحب من الشحن الموجود بالجهاز. 5- استخدم بعض الأجهزة الجيدة التى تساعدك على الحصول على ساعات شحن أكثر من خلال بطاريات أفضل للابتوب وبكفاءة أعلى وكذلك أجهزة باوربانك بديلة. 6- اغلق بعض الميزات والامكانيات فى اللابتوب والتى لا تحتاج لها فى ذلك الوقت مثل الـ"GPS" على سبيل المثال. 7- اهتم بالبطارية الخاصة بك من خلال معرفة نوعها وأفضل طريقة لشحنها.

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