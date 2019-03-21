شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق نسخة جديدة من لعبة Angry Birds إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Resolution Games، المطورة للعبة Angry Birds، عن إطلاق نسخة واقع معزز من لعبتها قريبًا، بعد أن كانت اللعبة الأشهر فى العالم عام 2010.
ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، ستحمل النسخة الجديدة من اللعبة اسم Angry Birds AR: Isle of Pigs، وسيكون على اللاعبين إنقاذ البيض المسروق من الخنازير الخضراء.
على غرار Pokemon Go، ستجلب اللعبة شخصيات Angry Birds إلى العالم الحقيقى.
أوضحت Resolution Games: "يمكنك رؤية الشخصيات الواقعية بشكل لا يصدق، جنبًا إلى جنب مع اللعبة بأكملها، إذ ستتوافق مع بيئتك الفعلية، مما يجعل Angry Birds حقيقية كما لم يحدث من قبل".
وستتوفر اللعبة بشكل حصرى على هواتف أيفون ابتداء من يوم 11 إبريل المقبل، وسيحتاج مستخدمى أندرويد إلى الانتظار بعض الوقت حتى يكون بإمكانهم الاستمتاع بها.
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