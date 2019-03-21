درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21 /2 /2019 بمحافظات مصر

نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم، الخميس، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة إلى حالة البحر...
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