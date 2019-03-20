شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يعترف: نظام التحقق من عمر مستخدمينا غير فعال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مواجهة مع البرلمان البريطانى، أقر سناب شات بأن نظام التحقق من العمر الخاص به، لا يمنع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من استخدام التطبيق، إذ يُطلب من المستخدمين ببساطة إدخال تاريخ ميلادهم، والذى يمكن تزويره بسهولة.
وقال ستيفن كولينز، كبير مديرى السياسة العامة الدولية فى سناب شات: "سيخبرك أى شخص يعمل فى صناعة الإنترنت أنه ليس من الممكن أن يكون لديك وسيلة مضمونة لمنع من هم أقل من 13 عامًا من أى منصة"، وأضاف أن سناب شات يعمل مع وزارة الداخلية البريطانية لتطوير نظام جديد للتحقق من العمر، ومع ذلك، بسبب اتفاق عدم الكشف، لم يتمكن من مشاركة التفاصيل.
تم استجواب كولينز ومسئول تنفيذى آخر فى شركة سناب شات من قبل لجنة الثقافة والإعلام والرياضة فى المملكة المتحدة، بعد أن تلقت أسرة ضحية جريمة قتل تبلغ من العمر 14 عامًا رسائل تهكم عبر التطبيق.
وقال التنفيذيون إنه إذا وجدت الشركة مستخدم أقل من 13 سنة، فإنه سيتم وقف حساب، بينما يمكن الابلاغ عن المستخدمين الذين يقومون بالتسجيل عبر مستعرض ويب، بواسطة ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز"، والتى قامت بتخزين عمرهم الحقيقى من مواقع الويب الأخرى.
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