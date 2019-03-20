أش أ
طور باحثون صينيون جهاز يمكنه بشكل سريع اكتشاف المخدرات، كما أنه قادر على تحليل 27 نوعا من المخدرات وأظهار النتائج فى أقل من ثانيتين.
وذكر باحثون من معهد (داليان) للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وأكاديمية ضباط الشرطة فى مقاطعة يوننان والمختبر الرئيسى لتحليل المخدرات وتكنولوجيا السيطرة على الأدوية التابع لوزارة الأمن العام الصينية -فى بيان اليوم الأربعاء- أن الجهاز المطور يعتمد على آلية أخذ العينات فى درجات حرارة منتظمة، والتى يمكن أن تميز مكونات المخدرات من العينات النباتية والمشروبات المحتوية على...
كانت هذه تفاصيل خبر باحثون صينيون يطورون جهازًا يكشف 27 نوعًا من المخدرات فى أقل من ثانيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.