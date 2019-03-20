أفضل الممارسات لاستخدام تويتر في الترويج لنشاطك التجاري

في عصر التسويق الرقمي التنافسي، لا يعدو توفير موقع ويب سريع الاستجابة وإنشاء محتوى جيد كونه سوى انتصار في نصف المعركة فقط، إذ يجب عليك لكي تنتصر في النصف الآخر أن تسعى إلى تقديم محتوى لا يكون قادرًا على الظفر بمحبة القراء فبحسب بل يجعلهم متحمسين لمشاركته ودفعه إلى الانتشار كالفيروس، فالمحتوى الذي لا يُشارك يموت مهما كان جيدًا.

ولكن كيف يمكنك زيادة معدل انتشار محتواك، بحيث يصل إلى كل من العملاء الحاليين والمحتملين؟ مما لا يخفى على أحد فإن وسائل التواصل الاجتماعي هي الوجهة الأولى التي تقصدها العلامات التجارية لزيادة الانتشار لما تملكه تلك المنصات من أعداد هائلة من المستخدمين الذين لا يوجد أسهل من إعادة مشاركة المحتوى الذي يحبون بنقرة زر.

واليوم سنركز على أفضل الممارسات لاستخدام واحدة من أبرز وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تويتر، في الترويج لنشاطك التجاري.

ولكن قبل ذلك، يتعين أن نشير إلى أنه على الرغم من أن موقع تويتر لا يحظى بالسمعة التي يحظى بها فيسبوك كمنصة للتسويق والأعمال، وذلك لعدم امتلاكه ما تملكه فيسبوك من أكثر من ملياري مستخدم نشط شهريًا، إلا أنه يمكن؛ إن استغل تويتر بالصورة الصحيحة، أن يكون ذا قيمة كبيرة لتجارتك ونشاطك التجاري.

حدد أهدافك على تويتر بدقة

ركز على هدف واحد وقسمه إلى عناصر محددة وقابلة للتنفيذ يمكن قياسها. دعنا نقول، على سبيل المثال، إن هدفك هو تعزيز الرؤية، حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من اكتشافك. يجب أن تكون الخطوة التالية هي تحديد هدف واضح بشأن كيفية تحقيق ذلك.

وتوضح الأمثلة أدناه أهدافًا محددة لاستخدامها:

استخدم تويتر للوصول إلى 50 عميلًا جديدًا محتملين في حدود 3 أو 5 كيلومترات من موقعك الجغرافي بحلول الربع القادم.

أبلغ العملاء عن حدث قادم مقدمًا قبل أسبوعين وتوجيه الحضور إلى صفحة مقصودة في RSVP “أرسل ردًا من فضلك”.

وتصف هذه الأهداف ما ستفعله على وجه التحديد من أجل تحقيق أهداف عملك. ضع في اعتبارك أن بعض أهدافك قد تحتاج إلى تعديل في وقت واحد أو آخر، لذلك حاول أن تظل مرنًا.

نظم وأشرف على تغريدات تويتر

إن كانت استراتيجية تويتر الشاملة تتضمن نشر محتوى يستخدم في أي مكان آخر، مثل مدونتك أو موقع الويب الخاص بك، فسوف يتعين تخصيص بعض تغريداتك للترويج لهذا المحتوى. ولكن تذكر أنه لا يوجد لديك سوى 280 حرفًا لاستغلالها، لذا يجب التفكير جيدًا في كل كلمة. يجب أن يتضمن كل منشور عنوانًا واضحًا، ودعوة للزيارة، ورابطًا. ويُنصح أيضًا أن تتعلم كيفية استخدام مقاطع الفيديو للترويج لمنشوراتك، حيث ثبت أنها تحقق رؤية أعلى.

نظم جمهورك على تويتر في قوائم

يتيح تويتر للمستخدمين إنشاء قوائم تسهل تقسيم قاعدة العملاء إلى عدة فئات بناءً على أهدافك. وهذا يسهل تحديد المؤثرين الرئيسيين للتعامل معهم. ويمكنك فتح هذه القوائم للتحقق من المحتوى الذي تنشره مجموعات محددة من المستخدمين؛ وبالتالي، يوفر لك ذلك رؤى أعمق لمعرفة المؤثرين الذي يسعون إلى تعزيز المحتوى الخاص بك. وستجد أن هؤلاء الأفراد هم اللاعبون الرئيسيون الذين تحتاجهم شركتك للاستفادة منهم كمتابعين مخلصين.

كيف تستفيد من الوسوم “هاشتاج”

Advertisements

تعد الاستفادة من وسوم أكثر المواضيع تداولًا استراتيجية قوية لزيادة عدد العيون على مشاركاتك. ويمكنك العثور على الوسوم ضمن قسم أكثر المواضيع تداولًا في تويتر. هناك سترى كل الوسوم في موقعك الجغرافي أو في مواقعك أخرى حول العالم، كما يمكن معرفة مدى انتشاره، وبالتالي العثور على وسم يمكنك تشكيل المحتوى المتعلق به وإنشاء تغريدة باستخدام ذلك الوسم. إن لم يكن هناك ما يبدو مرتبطًا بعلامتك التجارية، ففكر في استخدام أداة مثل Hashtagify للبحث في الوسوم الشائعة الأنسب لك.

يُذكر أيضًا أن دردشات تويتر تعد أدوات مفيدة لخلق تواصل أكثر تفاعلًا بين الشركات والعملاء.كما يمكن استخدام آلية التغريد الحي، وهي من أفضل الوسائل في الترويج خاصة أثناء الأحداث.

استخدام بطاقات تويتر للتنوع

هناك أربع بطاقات تويتر أساسية يمكنك استخدامها عند إنشاء تغريداتك لإضافة المزيد من التنوع:

بطاقات تلخيص مع صورة مصغرة

بطاقات تلخيص مع صورة كبيرة

بطاقات مشغل

بطاقات تطبيق

ومن خلال هذه البطاقات يمكنك اختيار البطاقة الأنسب، فمثلًا لو كان النص مهمًا فيمكن اختيار بطاقات التخليص مع صورة مصغرة بشكل يشبه تغريدات تويتر العادية، وإن كان النص والصورة بذات الأهمية، فيمكن اختيار بطاقات تخليص مع صورة كبيرة. أما بالنسبة لبطاقات المشغل وبطاقات التطبيقات، فهي البطاقات التي تتضمن تشغيل وسائط متعددة أو الوصول إلى تطبيق وتُستخدم من قبل المطورين.

كرر تغريداتك لزيادة الرؤية

يكرر أكثر من نصف جميع الشركات على تويتر تغريداتهم. فلقد ثبت أن التغريدات المتكررة تزيد من وضوح علامتك التجارية ومنتجاتها أو خدماتها بنسبة تصل إلى 86% بعد نشر التغريدات الأصلية. ومع أن كثيرين يعتقدون أن تكرار التغريدات هو سياسة تسويقية سيئة، إلا أنه من المحتمل ألا تستطيع نسبة كبيرة من متابعتك من رؤية التغريدات عند نشرها أول مرة.

ولحل هذه المعضلة، يُنصح بأن تقوم بتكرار نشر التغريدات، ولكن ليس بشكلها الأولي، بدلًا من ذلك، أعد ترتيب المحتوى نفسه بتنسيقات مختلفة قليلًا. هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها إعادة توجيه جمهورك على تويتر بالمحتوى نفسه دون أن يحدث تكرار ممل.

استغل تويتر لمعالجة مشكلات العملاء

تتلقى الشركات جميع أنواع الشكاوى من العملاء، ومع أن الشكاوى قد تسبب أحيانًا الضرر بسمعة علامتك التجارية، ولكن يمكنك تخفيف هذا الضرر عن طريق الاتصال مع العملاء من خلال الرسائل المباشرة. فعند التواصل من خلال الرسائل المباشرة، يمكن للعملاء إبداء آرائهم في أي تجارب سلبية لديهم مع منتجك، ولكن عندما يتم التعامل معها من خلال رسالة مباشرة، لا يتم بثها إلى بقية العالم. وهنا، يمكنك حل المشكلة دون قلق المشاهدين الذين يحكمون على علامتك التجارية.

مزايا تويتر التجريبية الجديدة

تعمل تويتر حاليًا على اختبار العديد من المزايا التي من شأنها تطوير الخدمة خلال عام 2019، ومن تلك المزايا إحداث تغيير مهم لطريقة التواصل بين المستخدمين. لذا يمكنك تجربة تلك المزايا إن سنحت لك الفرصة واستغلالها في تطوير تجارتك.

الخلاصة

يمكن أن يكون استخدام تويتر في الأعمال أمرًا صعبًا بالنسبة للمبتدئين. ولكن إن اقتنعت بجدوى استخدامه، فيمكنك استفد من النصائح أعلاه. يعد استخدام القوائم لبناء عملاء محتملين وتكرار التغريدات بأشكال متنوعة واستخدام خدمة عملاء منفصلة طرقًا رائعةً لزيادة ظهورك تويتر ومعدلات مشاركة تغريداتك.