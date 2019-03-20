فيفو تعلن عن Vivo X27 مع 3 كاميرات خلفية وأمامية منبثقة

أعلنت شركة “فيفو” Vivo يوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الجديد “فيفو إكس27” Vivo X27، الذي يعد نسخة مع بعض التغييرات في المواصفات لهاتفها السابق “في15 برو” V15 Pro الذي أعلنت عنه في شهر شباط/فبراير الماضي.

ويمتاز هاتف Vivo X27 بشاشته التي تغطي الواجهة بلا أي نتوء والكاميرات الخلفية الثلاث وحساس البصمة ضمن الشاشة، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية المنبثقة.

ويقدم هاتف Vivo X27، الذي يأتي بسماكة 8.95 ميليمترات ويزن 188.3 جرامًا، شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.39 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9.

ويقدم الهاتف أيضًا ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة. وهو يضم معالجًا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 710 بتردد 2.2 جيجاهرتز مع معالج الرسوميات Adreno 616.

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ويمتاز Vivo X27 بكاميراته الخلفية الثلاث، التي تأتي الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، أما الثانية فهي بدقة 13 ميجابكسل للتصوير العريض بزاوية 120 درجة، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية المنبثقة فهي بدقة 16 ميجابكسل، مقارنة بكاميرا هاتف V15 Pro التي جاءت بدقة 32 ميجابكسل.

وتقول فيفو إن الكاميرا الأمامية تنبثق من مكانها خلال 0.68 ثانية، ما يعني أنها أبطأ أيضًا من كاميرا هاتف V15 Pro التي تنبثق خلال 0.46 ثانية.

ويمتاز هاتف Vivo X27 الجديد بأنه يضم حجرة تبريد بالبخار للإبقاء على المعالج باردًا، ما يعني أنه سيقدم أداءً قويًا فيما يتعلق بالألعاب. هذا، ويعمل الهاتف بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل واجهة المستخدم Funtouch OS 9 الخاصة بشركة فيفو.

ويقدم هاتف Vivo X27، الذي سوف يتوفر باللونين الأزرق والذهبي، بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط. هذا، وتعتزم الشركة الصينية طرح هاتفها الذكي الجديد بسعر يعادل 535 دولارًا أمريكيًا.