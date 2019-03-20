إتش بي تكشف النقاب عن نظارة الواقع الافتراضي Reverb

أعلنت إتش بي HP اليوم عن أحدث نظارات Windows Mixed Reality المسماة Reverb، وبالرغم من أن الشركة لم تقدم علامة تجارية ضخمة في سوق الواقع الافتراضي للمستهلك، لكن أحدث منتجاتها قد يغير ذلك.

وتتميز النظارة بشاشات ذات كثافة عالية بدقة 2160×2160 بيكسل ومجال رؤية 114 درجة FOV وتتبع داخلي وتصميم خفيف الوزن، مما يتيح للمستخدمين تجربة واقع افتراضي مع رسومات أكثر وضوحًا من قبل.

ويأتي الجهاز الذي تم الإعلان عنه اليوم بنموذجين، أحدهما نموذج استهلاكي يكلف 599 دولار أمريكي، والآخر احترافي للمؤسسات مزود بكابل منفصل بطول 0.6 متر حتى يتمكن العديد من المستخدمين من استخدام النظارة، مع قناع للوجه من القماش قابل للاستبدال، وذلك مقابل 649 دولار أمريكي.

وتعد شاشات العرض نقطة بيع رئيسية لنظارة Reverb، إذ على النقيض من HTC Vive Pro التي تبلغ تكلفتها 800 دولار، والتي تبلغ دقتها 1440×1600 بيكسل لكل عين، فإن Reverb توفر المزيد من البيكسلات التي يمكن أن تقلل بشكل أكبر من تأثير باب الشاشة، حيث تكون البيكسلات والفجوات الموجودة بينها مرئية للمستخدمين.

وتمتلك نظارة Reverb ضعف عدد البيكسلات لكل عين، أي أكثر من 4.66 مليون مقابل 2.3 مليون لنظارة Vive Pro، وهو أمر مهم بافتراض أن بطاقة الرسوميات الخاصة بجهاز الحاسب لديها قدرة كافية لملء الشاشات 75 مرة في الثانية.

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وتستخدم إتش بي عدسات محسنة تمكن شاشات LCD بقياس 2.89 إنش بعدل تحديث 90 هيرتز من تقديم مجال رؤية أوسع من سابقتها FOV التي تبلغ 105 درجة، إذ تقدم Reverb مجال رؤية 114 درجة FOV.

وتأتي النظارة المصنوعة من مزيج من البلاستيك والنسيج بوزن خفيف يبلغ 500 جرام فقط، أي أكثر بقليل من Oculus Rift الأصلية، مع تضمنها كاميرات مدمجة للتتبع من الداخل إلى الخارج.

ويسمح وضع الواقع المختلط لويندوز Windows Mixed Reality برؤية العالم الواقعي دون أن يضطر المستخدم إلى خلع النظارة، كما تدعم Reverb أيضًا مجموعة كبيرة من تطبيقات وألعاب Steam VR.

وتشتمل النظارة على وحدات التحكم بالبلوتوث المزدوجة التي تم إصدارها مسبقًا من قبل إتش بي لنظارتها السابقة للواقع الافتراضي VR، ومن المفترض أن تتوفر النظارة الجديدة للمستهلكين بحلول شهر أبريل/نيسان.