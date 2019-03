تكنولوجيا: أونلاين| 3 إعلانات جديدة لا تفوت مشاهدتها.. منها “حكاية لعبة 4” أحدث أفلام تارانتينو

نشرت شركات الإنتاج السينمائي بعض الإعلانات الترويجية الجديدة لأعمالها، خلال الأسبوع الجاري، تضمنت تريلر الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة “حكاية لعبة” Toy Story 4 وأحدث أفلام المخرج الأمريكي كوينتين تارانتينو، وكذلك الموسم الثالث من مسلسل “أشياء غريبة” Stranger Things.

&

Advertisements

وتزامن خبر نشر تريلر “حكاية لعبة 4” مع توقعات بأن يكون هذا الفيلم هو آخر أفلام السلسلة، التي تم تقديم الجزء الأول منها في عام 1995، والذي حقق 375 مليون دولار تقريبا في شباك التذاكر، على الرغم من أن تلك الأقاويل تكررت كثيرا عندما قدمت “بيكسار” Pixar الجزء الثالث من السلسلة، والذي عرض في 2010، وحقق أكثر من مليار دولار.

أما فيلم “حدث ذات مرة في هوليوود” Once Upon a Time in Hollywood، فهو تاسع أفلام المخرج والمنتج وكاتب السيناريو الأمريكي كوينتين تارانتينو، والمقرر عرضه في 26 يوليو من العام الجاري 2019.

&

في هذا الفيلم يتعاون تارانتينو مع ليوناردو ديكابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارجوت روبي، وتدور أحداثه في لوس أنجلوس في عام 1969، وهو من أفلام الجريمة والإثارة، حينما يسعى ممثل تلفزيوني وبديله لتحقيق الشهرة في هوليوود.

&

وحددت نتفليكس Netflix يوم 4 يوليو القادم موعدا لعرض الموسم الثالث من مسلسل “أشياء غريبة” Starnger Things، والذي سيتكون من 8 حلقات، وهو واحد من أكثر الحلقات الدرامية مشاهدة وشعبية على نتفليكس، ويدور حول مجموعة أطفال يواجهون كائنات غريبة في مدينتهم، في زمن الثمانينيات.