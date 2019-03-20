تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على أن هاتف OPPO Reno يضم تصميم بدون حواف تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه الأنظار إلى إصدار OPPO الأول من خط إنتاجها الجديد OPPO Reno، حيث كشفت شركة OPPO عن بعض المواصفات في إعلانات تشويقية إستعداداً للإعلان الرسمي، كما ظهرت تسريبات جديدة اليوم تؤكد على أن الهاتف يأتي بتصميم نحيف جداً للإطارات، كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس.

كشف Brian Shen نائب الرئيس التنفيذي لشركة Oppo عن بعض التفاصيل حول إصدار الشركة القادم Reno، حيث أكد على أن الهاتف يأتي دون ثقب الشاشة، أو أي قطع في الشاشة.

وفي تسريبات جديدة اليوم كشف عن قياسات الحواف في الجهة الأمامية للهاتف، التي تصل إلى 1.8مم في الجزء العلوي للإطار، و3.5 مم في الجزء السفلي من إطار الهاتف، بينما يأتي الهاتف بحواف جانبية نحيفة جداً تصل إلى 1.63مم.

وتشير التوقعات إلى أن شركة Oppo حاولت خفض سماكة الحواف في الجهة الأمامية للهاتف إلى أقل سماكة لدعم نسبة 93.1% من حجم الشاشة إلى إطار الهاتف.

وقد رصدت تسريبات مصورة لهاتف OPPO Reno، التي تكشف عن تصميم شاشة هاتف Reno مقارنة بهاتف Find X الذي يأتي إلى اليسار في الصورة.

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من جانب أخر تم إعتماد هاتف Reno مؤخراً من قبل مؤسسة Bluetooth SIG، حيث ينطلق الهاتف بنموذجين برمزي CPH1921، وCPH1919، على أن يدعم أحد النموذجين وهو CPH1921 الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

ومن المقرر أن يضم هاتف Reno شاشة بحجم 6.65 إنش، مميزة جودة عرض FHD بلس، مع جودة عرض Snapdragon 855، كما يأتي الهاتف بكاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 وأيضاً 13 ميجا بيكسل، بينما يضم الهاتف كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

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