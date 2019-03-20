تكنولوجيا: فيديو يستعرض تصميم ومميزات هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أحدث مقاطع الفيديو التي تكشف عن تصميم هاتف العملاق الكوري Galaxy Fold، حيث يظهر الهاتف نشط بالفعل، كما يسلط الضوء بشكل أوضح على مميزات الهاتف بالتصميم القابل للطي.

قبل إنطلاق هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold إلى أسواق الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، ظهر الهاتف في مقطع فيديو جديد على شبكىة الإنترنت، يكشف عن آداء ومميزات الهاتف الذي يعمل بالفعل في مقطع الفيديو.

كما يكشف مقطع الفيديو الذي يستمر حتى دقيقتين، عن آلية فتح وغلق الهاتف، كما يسلط الضوء على تصميم منتصف الهاتف عند طي الشاشة المميزة بحجم 7.3 إنش، كما يؤكد مقطع الفيديو على التصميم المميز والقوي للهاتف حيث يمكن طي الهاتف بيد واحدة.

Advertisements

هاتف يأتي بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة One UI البرمجية في إصدارها 1.2، كما يحتوي الهاتف بالتأكيد على أفضل المواصفات من بينها رقاقة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما ينطلق بسعر 1950 دولار إلى الأسواق، وهو سعر أقل من هاتف Mate X الذي يأتي بسعر 2600 دولار.

المصدر

اعلان

