محول الميكروفونات الخارجية لكاميرا DJI Osmo Pocket المحمولة وصل أخيرًا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة DJI بإطلاق الكاميرا المحمولة DJI Osmo Pocket في شهر ديسمبر من العام الماضي، والأن قررت الشركة أخيرًا إطلاق الملحق الذي كان ينتظره العديد من ملاك هذه الكاميرا المحمولة التي تستهدف في الأساس موثقي الحياة اليومية ــ الفلوجرز. هذا الملحق الذي نتحدث عنه اليوم هو محول الميكروفون الذي يقوم بتحويل منفذ USB Type-C في الكاميرا المحمولة DJI Osmo Pocket إلى منفذ 3.5mm لجعل هذه الكاميرا تعمل مع الميكروفونات الخارجية.

هذا المحول الذي يقوم بتحويل منفذ USB Type-C إلى منفذ 3.5mm والمصمم للكاميرا المحمولة DJI Osmo Pocket يكلف 39 دولار أمريكي، ويقال بأنه يدعم الميكروفونات من شركات مثل Rode و Sennheiser و Audio-Technica. ومع ذلك، هذا لا يعني بأنه لم يكن بإمكان ملاك DJI Osmo Pocket إلتقاط الصوت على الإطلاق قبل إطلاق هذا المحول.

هذه الكاميرا تحتوي على ميكروفون مدمج ولكن قيل بشهادة العديد من المستخدمين أنه ضعيف. تمنى ملاك هذه الكاميرا صدور محول حتى يتمكنوا من توصيل ميكروفون خارجي مع الكاميرا للحصول على صوت أفضل. هذا يتلائم بشكل أفضل مع هذه الكاميرا المثيرة للإعجاب والمزودة بنظام الإستقرار الثلاثي المحاور. من الواضح أن جودة الصوت جزء مهم عند بيع كاميرا تستهدف مدوني الفيديو.

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يمكن لمستخدمي DJI Osmo Pocket الحصول على هذا المحول الآن وإستخدامه لربط ميكروفون خارجي ذو موصل 3.5mm مع الكاميرا من أجل تسجيل الصوت بجودة عالية. يوصى بإستخدام هذا المحول مع الميكروفونات الخارجية التابعة للشركات المذكورة آنفا. ومن الواضح أنه يمكن إستخدام هذا المحول مع كاميرا DJI Osmo Pocket فقط، وهو متوفر للشراء على المتجر الرسمي لشركة DJI على شبكة الإنترنت.