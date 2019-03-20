يجري الآن إختبار مشاركة ما يصل لـ 50 شخصًا في محادثات الفيديو الجماعية على Skype

فاطمة أيت طالب - دبي - يبلغ الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم أن يكونوا معك في محادثة فيديو على برنامج Skype حاليًا 25 شخصًا، ولكن شركة مايكروسوفت تفكر في مضاعفة هذا الرقم. تختبر الشركة زيادة عدد المنخرطين في محادثات الفيديو الجماعية على Skype من 25 شخصًا كحد أقصى إلى 50 شخصًا. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التغيير متوفر في تطبيق Skype التجريبي فقط.

سيفعل تطبيق Skype أزرار الصوت والفيديو للمجموعات الكبيرة، مما يتيح للمشاركين تشغيل كاميرات الويب الخاصة بهم بسهولة أو إيقاف تشغيلها وكتم الميكروفونات الخاصة بهم أيضًا. سيتم قبول هذا التغيير بشكل جيد من قبل الشركات الصغيرة والتي تعتمد بإنتظام على تطبيق Skype لإجراء الإجتماعات.

يتضمن إختبار مايكروسوفت إرسال إشعارات إلى المشاركين الذين سيكونون جزءًا من محادثة الفيديو الجماعية الكبيرة بدلاً من جعل Skype يرن لدى جميع الأعضاء. سيكون من الممكن أيضًا الإتصال بالأشخاص بمجرد بدء المحادثة الجماعية إذا لم يردوا على الإشعار الأولي في الوقت المناسب.

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هذه الوظيفة الجديدة متوفرة حاليًا في النسخة التجريبية فقط من Skype. قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تخرج هذه الخاصية من المرحلة التجريبية لتصل إلى جميع مستخدمي Skype. لم تخبرنا شركة مايكروسوفت حتى الآن على وجه التحديد متى سيصبح الحد الأقصى الجديد للمشاركين في محادثات الفيديو الجماعية متاحًا لجميع المستخدمين.