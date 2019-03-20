جوجل تختبر إستخدام فقاعات الدردشة من أجل الإشعارات في نظام Android Q

فاطمة أيت طالب - دبي -

واحدة من الميزات الرائعة في تطبيق Facebook Messenger هي أنه يستخدم فقاعات الدردشة التي يتم عرضها على الشاشة الرئيسية وتتراكم أعلى التطبيقات الأخرى. قد يجد البعض أنها مزعجة، ولكن كونها موجودة دائمًا يعني أنه من السهل الوصول إليها، وخاصة إذا كنت تستخدم تطبيق Facebook Messenger كثيرًا.

يبدو الآن أن شركة جوجل قامت بإستعارة هذه الميزة أيضًا لأنه في نظام Android Q الذي أصبح حاليًا في المرحلة التجريبية، تختبر الشركة إستخدام فقاعات الدردشة كوسيلة لعرض الإشعارات للمستخدمين. كما ترون في الفيديو أعلاه، فهذا يعني أنه بدلاً من سحب لوحة الإشعارات من أعلى الشاشة، ستكون هذه الإشعارات موجودة كفقاعات للدردشة حيث يمكن للمستخدمين مشاهدتها بسهولة والنقر عليها للرد.

أما وقد قلنا ذلك، فقد أوضح موقع 9to5Google أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستعمل شركة جوجل على تحقيق الإنسجام في حالة إذا تم بالفعل توفير هذه الميزة، ولكن في الوقت نفسه، هذا ليس جديدًا على ما يبدو. يبدو أن شركة جوجل تعمل بالفعل على ذلك لفترة من الوقت. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه مجرد ميزة تجريبية تم تضمينها في نظام Android Q أو ما إذا كانت جوجل تفكر جديًا في إجراء تغييرات على كيفية عرض الإشعارات.

على أي حال، ما هو رأيكم؟ هل هذا نظام جديد للإشعارات تعتقد أنه سيكون أفضل من حيث سهولة وقابلية الإستخدام مقارنة مع نظام الإشعارات الحالي؟