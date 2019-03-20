شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. مطالب بالتحقيق مع فيسبوك بتهمة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم مجموعة كبيرة من الأخبار والقضايا التكنولوجية المهمة والمؤثرة، وعلى رأسها مطالبة نائب بمجس النواب الأمريكى بالتحقيق مع فيس بوك بتهمة الاحتكار، لذا يستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار:

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