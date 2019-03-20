علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. مطالب بالتحقيق مع فيسبوك بتهمة الاحتكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم مجموعة كبيرة من الأخبار والقضايا التكنولوجية المهمة والمؤثرة، وعلى رأسها مطالبة نائب بمجس النواب الأمريكى بالتحقيق مع فيس بوك بتهمة الاحتكار، لذا يستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار:

معطر منزلى ذكى يتصل بالهاتف لإنشاء روائح مخصصة حسب الحالة المزاجية

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علماء أمريكيون ينجحون فى تحويل مياه البحر إلى وقود

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إنتل تتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية لتطوير أقوى كمبيوتر فى العالم

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فيس بوك يجرى تغييرات جديدة على نظام استهداف الاعلانات

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رئيس لجنة بمجلس النواب الأمريكي يدعو للتحقيق مع فيس بوك بتهمة الاحتكار

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الحكومة الأمريكية تستعين بصور للمهاجرين والأموات بأنظمة التعرف على الوجه

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الشرطة الأمريكية تستعين بجهاز ذكى لمنع استخدام الهواتف أثناء القيادة

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بعد غرامة الاتحاد الأوروبى.. جوجل تتبع نهجا جديدا مع المستخدمين الأوروبيين

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كتلته تساوى 12 مليار شمس.. مواصفات أكبر ثقب أسود فى الكون

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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