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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار واتس آب.. ماسنجر يكشف عن ميزة جديدة للرد على رسائل محددة بالمحادثات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فيس بوك عن ميزة جديدة بتطبيق ماسنجر والتى تسهل على المستخدمين الرد على رسائل محددة من بين عدد من الرسائل المرسلة داخل المحادثة، وهى الميزة الموجودة بتطبيق واتس آب.
ووفقا لموقع "ميرو" البريطانى، لاستخدام هذه الميزة سيكون على المستخدم الضغط لفترة طويلة على الرسالة التى يرغب فى الرد عليها، ثم الضغط على أيقونة "الرد" Reply.
ميزة ماسنجر
وستظهر الرسالة الأصلية أعلى الرد المرسل، حتى يتمكن الطرف الأخر من معرفة الرسالة المحددة التى تم اختيار الرد عليها.
ولا تتوفر الميزة الجديدة بالرسائل فقط، بل يمكنك أيضًا استخدامها للرد على صور GIF ومقاطع الفيديو والرموز التعبيرية والرسائل المصورة، وسيتم طرح الميزة الجديدة على مستوى العالم على ماسنجر اليوم.
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