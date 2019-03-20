تكنولوجيا: كتلته تساوى 12 مليار شمس.. مواصفات أكبر ثقب أسود فى الكون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجم الأسود الفائق أو كما يسمى بـ" Super Massive Black Hole" هو أكبر ثقب أسود فى العالم مع أعلى لمعان على الإطلاق، والذى يربك العلماء حول طبيعته أن كتلته ما يعادل 12 مليار شمس ومع لمعان 420 تريليون شمس، والذى تشكل بعد 900 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير.
ووفقا لما ذكره موقع " thefactsite" يقع هذا الثقب الأسود 12.8 مليار سنة بعيدا عن الأرض، ولعل أغرب ما يخص هذا الثقب الأسود، هو ما أثاره الباحثون حول كيف يمكن أن يتشكل ثقب أسود لامع جدًا وكبير، فى وقت مبكر جدًا من تاريخ الكون، وفى عصر قريب من ظهور النجوم والمجرات المبكرة.
ومع ذلك لا يمكن التقليل من أهمية هذا الاكتشاف لأنه جعل علماء الفلك يعيدون تقييمهم بشأن تشكيل الثقب الأسود.
وتحتوى مجرة درب التبانة على ثقب أسود مع كتلة من 4 ملايين الكتلة الشمسية، وبالتالى هذا الثقب الأسود الأكبر أثقل من الثقب الذى يوجد فى مجرتنا بثلاثة آلاف مرة.
وجدير بالذكر أن الثقب الأسود كائن فلكى يستهلك كل المادة والإشعاع الذى يأتى ضمن نطاق تأثيره بشكل لا رجعة فيه.
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